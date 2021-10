Analisten ESPN teleurgesteld: ‘Wij zagen hem aan de bal en dachten: hey!’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 23:56 • Dominic Mostert

De analisten van ESPN zijn teleurgesteld over het optreden van Mario Götze in de wedstrijd tussen PSV en AS Monaco (1-2). De aanvallende middenvelder liet zich volgens Kenneth Perez, Kees Kwakman en Pierre van Hooijdonk veel te weinig gelden. Van Hooijdonk merkt tevens een gebrek aan bezieling bij Götze, die zijn ploeggenoten nooit tot de orde zou roepen.

Perez toont zich na afloop kritisch op aanvallers Bruma, Vinícius en Yorbe Vertessen, die in zijn ogen te weinig overzicht hebben. "Maar degenen die wel het overzicht hadden, hebben we totaal niet gezien. Götze hebben we totaal niet gezien", stipt hij aan. "Was het vandaag misschien te fysiek voor hem? Het was een fysieke wedstrijd." Van Hooijdonk vindt dat geen excuus voor Götze. "Het is geen fysieke speler, maar er zijn in zulke wedstrijden ook niet-fysieke spelers die wel bepalend kunnen zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Vitesse wint van Spurs: 'Coëfficiëntenpolonaise? De Eredivisie is heel sterk' Meer videos

Ook Kwakman vindt dat het publiek meer mag verwachten van de Duitser. "We hemelen ‘m op als hij geweldige dingen doet, maar je verwacht er meer van in zo’n elftal. Pierre zei al dat je van iemand met zoveel ervaring en routine wil dat hij het spel meer naar zich toetrekt en dominanter wordt op het veld. Wij zagen hem op een gegeven moment aan de bal en dachten: hey, daar is Götze!"

Götze had 85 balcontacten in het Philips Stadion; van alle spelers op het veld kwamen alleen Phillipp Mwene (91) en Olivier Boscagli (95) vaker aan de bal. Bovendien verstuurde Götze in totaal 61 passes; alleen Boscagli zocht vaker een medespeler (82 keer). Toch was Götze volgens Van Hooijdonk niet dominant genoeg. "Als hij een halfuur de bal niet krijgt, vindt hij het ook goed. Je ziet hem niet verbaal of in zijn lichaamstaal tekeergaan. Ik zie hem nooit een keer boos worden. Het is allemaal zo gelaten. Ik vind dat hij dit PSV echt bij de hand moet nemen."