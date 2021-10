Cody Gakpo gaat in op ernst van opgelopen blessure

Donderdag, 21 oktober 2021 om 23:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:51

Cody Gakpo weet nog niet hoe ernstig de blessure is die hij donderdagavond opliep tegen AS Monaco (1-2 verlies). De linkerspits van PSV moest zich in het verloren Europa League-duel na ruim een uur laten vervangen door een enkelblessure en is daarmee een twijfelgeval voor de topper van zondag tegen Ajax.

Gakpo ging op eigen helft een kopduel aan en kwam daarbij ongelukkig terecht. "Ik landde verkeerd met mijn enkel", aldus de 22-jarige aanvaller van PSV tegenover ESPN. "Ik hield er wel pijn aan over. Het ging niet echt weg. Ik probeerde het er nog uit te lopen, maar dat lukte niet echt. Dan moet je naar de kant." De vraag is daarmee of Gakpo tijdig hersteld is voor de Eredivisie-kraker van zondag tegen Ajax. "Ik kan daar nog niks over zeggen. We moeten het nog behandelen en beoordelen", zegt de vleugelspits, die het enige doelpunt van PSV maakte. "Hopelijk valt het allemaal wel mee."

Jan Joost van Gangelen trekt in de studio van ESPN vervolgens zijn eigen conclusie: "Ik zeg: het valt allemaal wel mee. Komende zondag doet hij gewoon mee", aldus de presentator. PSV raakte overigens ook Noni Madueke kwijt. De rechtsbuiten greep vlak voordat Gakpo uitviel naar zijn hamstring en lijkt de wedstrijd tegen Ajax gezien de aard van dat soort blessures niet te gaan halen.

Volgens Gakpo had er voor PSV meer ingezeten tegen Monaco. "Ik dacht toen we de 1-1 maakten dat we eroverheen zouden klappen, alleen dat bleef een beetje uit. We hebben wel mogelijkheden gecreëerd, maar ze gingen er niet in. Dan krijg je in de laatste minuut een goal tegen, zonde." Gakpo zag Ajax afgelopen dinsdag imponeren tegen Borussia Dortmund (4-0 winst). "Dat hebben ze goed gedaan, natuurlijk. Overtuigend gewonnen. Maar zondag is weer een wedstrijd op zich, dus we moeten ons er klaar voor maken", besluit de aanvoerder van PSV.