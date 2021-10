V/d Gijp giert om woorden Van Ginkel over Vinícius: ‘Daar moest hij stoppen’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 23:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:51

René van der Gijp heeft duidelijk laten blijken dat hij niet onder de indruk was van het spel van Carlos Vinícius. De Braziliaan kreeg bij PSV in het verloren Europa League-duel met AS Monaco (1-2) de voorkeur boven Eran Zahavi, maar de beslissing van trainer Roger Schmidt pakte niet goed uit. Tegelijkertijd velt ook Kenneth Perez op ESPN een zeer kritisch oordeel over het optreden van de spits.

Na afloop van de wedstrijd wordt Marco van Ginkel voor de camera van Veronica gevraagd naar zijn oordeel over de samenwerking met Vinícius. “Nou ja, natuurlijk is het de eerste keer dat hij in de basis staat”, begint de aanvoerder twijfelend. “Maar ik denk dat hij bij vlagen heel erg zijn best heeft gedaan... Sterk aan de bal. Het is een iets ander type dan Eran: hij is wat balvaster. Daar kun je af en toe wel meer gebruik van maken. Maar ik denk dat hij het prima deed”, besloot Van Ginkel.

De woorden van de middenvelder van PSV over Vinícius leidde met name bij Van der Gijp tot veel hilariteit. “Het eerste wat hij zei vond ik echt het allerbest”, laat de analyticus weten. “Toen de vraag over die spits kwam vond ik het antwoord echt geweldig: ‘Hij deed zijn best.’ Dat vond ik wel heel erg goed, maar eigenlijk had hij het daarbij moeten laten. Alleen daarna ging hij ook nog roepen dat die spits goed speelde en dat hij af en toe en bal vasthield, maar toen werd het ongeloofwaardig”, aldus een lachende Van der Gijp. “Dat was wel echt dodelijk ja”, zo beoordeelt ook presentatrice Hélène Hendriks het antwoord van Van Ginkel.

Bij EPSN werd er kritisch gekeken naar het aanvalsspel van PSV, dat met name na de wissels van de Cody Gakpo en Noni Madueke veel moeite kreeg om een doorbraak te forceren. "Op een gegeven moment sta je met Bruma, Vinícius en Vertessen in de voorhoede", zegt Pierre van Hooijdonk, insinuerend dat die voorhoede niet goed genoeg is. Kenneth Perez weet wel waar het aan schort. "Met die drie mis jij wat overzicht?", reageert hij lachend en cynisch. "Stevie Wonder moest er nog bijkomen. Het zijn qua overzicht gewoon drie heel beperkte voetballers. Dat is wel lastig. Dan moet je echt hopen dat het een keer goed valt."

Volgens Van Hooijdonk is dat overigens niet onmogelijk. "Vertessen is een opportunist en vandaag zag je de kans die hij kreeg. Volgens mij trok Mwene de bal terug en kon Vertessen de bal met wat geluk bij zich houden en tot een afronding komen. Maar de manier waarop hij afwerkt... Het is altijd wild in zijn afwerking. Ik zie hem nooit met de binnenkant afronden, of de keeper de verkeerde kant op laten bewegen met een lichaamsschijnbeweging. Het is altijd maar op kracht. Met wat geluk schiet je ze dan in de kruising, maar met een beetje pech scoor je twee maanden niet."