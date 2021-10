Maximilian Wittek: ‘Coëfficiëntenpolonaise? Ik wil niet gemeen zijn, maar...’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 23:37 • Dominic Mostert

Thomas Letsch is trots op de prestatie van Vitesse. De trainer zag zijn ploeg donderdagavond winnen van Tottenham Hotspur (1-0) in de Conference League door een doelpunt van Maximilian Wittek. Hoewel Nuno Espírito Santo alle elf spelers thuisliet die zaterdag in actie kwamen tegen Newcastle United (2-3 zege), wil Letsch niet spreken van een 'B-elftal'. Het maakt volgens de oefenmeester niet uit welke spelers de club opstelt.

"De jongens hebben er een bijzondere avond van gemaakt", vertelt Letsch op de persconferentie over zijn ploeg. "Wat me heel trots maakt, is dat het een verdiende zege was. Dat is niet normaal tegen een ploeg als Tottenham. Het interesseert me niet wie er op het veld staat." Hij wijst bijvoorbeeld naar de basisplaats van Steven Bergwijn. "Iedereen in Nederland kent een speler als Bergwijn. We hebben het over topspelers op het hoogste niveau. Als je tegen een club als Tottenham speelt, maakt het niet uit wie op het veld staat. Dit is voor mij geen B-ploeg, geen A-ploeg en geen C-ploeg. Het zijn the Spurs, en we hebben ze verslagen."

Wittek, eveneens aanwezig op de persconferentie, wordt gevraagd of hij bekend is met het begrip coëfficiëntenpolonaise. Vier van de vijf Nederlandse clubs boekten deze week een overwinning in Europees verband, waardoor Nederland belangrijkte punten pakte. "Voor veel Nederlanders is het mooi om dit resultaat te zien", weet de doelpuntmaker. Hij voegt lachend toe: "Ik wil niet gemeen zijn, maar voor mij zijn alleen onze resultaten van belang. Hoe de andere Nederlandse clubs het doen, is voor ons niet zo belangrijk. Maar het zegt wel veel over het Nederlandse voetbal, dat meekan op het hoogste Europese niveau."

Letsch merkt dat het Nederlands voetbal in de lift zit. De Duitser zag twee clubs uit zijn thuisland, Borussia Dortmund en 1. FC Union Berlin, verliezen van een Nederlandse club (Ajax en Feyenoord). "Ik heb Ajax gezien tegen Borussia Dortmund en ik heb onze wedstrijd van vandaag gezien. Iedereen merkt hoe sterk de Eredivisie is. Ik heb gehoord dat PSV heeft verloren, maar dat is ook een geweldig team. Ook buiten de top vijf competities zijn er competities van heel hoog niveau en de Eredivisie hoort daarbij."