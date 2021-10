Napoli haalt uit in eigen huis; Peter Bosz boekt 3-4 zege

Donderdag, 21 oktober 2021 om 23:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:16

Napoli heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de Europa League. In eigen huis waren de Italianen met 3-0 te sterk voor Legia Warschau, dat desondanks nog steeds aan kop gaat voor Napoli, Leicester City en Spartak Moskou in Groep C. Tegelijkertijd leidde trainer Peter Bosz Olympique Lyon naar een spectaculaire 3-4 zege op Sparta Praag, waardoor poulewinst in Groep A binnen handbereik is voor de Franse formatie. In Groep A was Galatasaray met 0-1 te sterk voor Lokomotiv Moskou.

Napoli – Legia Warschau 3-0

Het mocht een wonder heten dat de bal in het Stadio Diego Armando Maradona na een helft spelen nog niet in het Poolse doel lag. De bezoekers, die na twee speelrondes in de Europa League nog ongeslagen waren en zelfs nog geen enkele goal tegen hadden gekregen, overleefden in totaal tien pogingen tussen de palen, waaronder meerdere van voormalig Eredivisie-spelers Dries Mertens en Hirving Lozano. Zelf stelden de Wojskowi daar weinig tegenover: het enige noemenswaardige wapenfeit, een schot van Ernest Muci, ketste af tegen het lichaam van Kostas Manolas.

Met de nederlagen van AC Milan en AS Roma eerder deze Europese speelronde moest Napoli niet alleen scoren om overwintering in het zicht te houden, maar ook om de eer voor de Italiaanse deelnemers te redden. De stormloop uit de eerste helft bleef aanhouden: Mertens, Diego Demme, Lorenzo Insigne en opnieuw Mertens klopten aan bij Legia-sluitpost Cezary Miszta, die alleen niet thuis gaf. Plotseling raakten de bezoekers,in hun enige aanval van de tweede helft het houtwerk en dat deed de ploeg van Luciano Spalletti eindelijk zoden aan de dijk zetten. Insigne kreeg de bal van Matteo Politano en opende na 76 minuten de score. Het verzet van Legia was gebroken en na een afgekeurde goal maakte Victor Osimhen alsnog de 2-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Matteo Politano, die op aangeven van Eljif Elmas de 3-0 aantekende.

Sparta Praag – Olympique Lyon 3-4

De inzet was de koppositie van Groep A en daarvan waren de Tsjechen zich vanaf de eerste seconde bewust. Met name Lukás Haraslín leek de boodschap vlijmscherp op zijn netvlies te hebben geprint: na negentien minuten had hij de bal al twee keer in het net liggen. De ploeg van Peter Bosz kwam er nauwelijks aan te pas en kwam niet verder dan een halve poging van Tino Kadewere, voordat Karl Toko Ekambi compleet vanuit het niets de aansluitingstreffer binnen schoot op aangeven van Jérôme Boateng.

Het betekende de complete ommekeer. Les Gones kregen het betere van het spel en konden in de 53ste minuut de gelijkmaker noteren. Een schot op de lat belandde voor de voeten van aanvoerder Houssem Aouar, die met succes afdrukte: 2-2. Tot overmaat van ramp voor Sparta Praag zette invaller Lucas Paquetá de bezoekers ook nog eens op voorsprong, maar werd de spanning in de wedstrijd teruggebracht door de tweede gele kaart van Lyon-back Malo Gusto. Met een man meer wist de thuisploeg echter niet meer door te drukken; Toko Ekambi maakte in de slotfase zelfs nog de 2-4. Sparta Praag deed nog wel wat terug via Ladislav Krejci, maar kon geen punt meer uit vuur slepen: 3-4.

Lokomotiv Moskou - Galatasaray 0-1

Met Patrick van Aanholt en Ryan Babel verscheen Galatasaray aan de aftrap op bezoek bij de Moskovieten. Bij de thuisploeg kreeg Gyrano Kerk een basisplek. Het spel golfde in het eerste bedrijf op en neer en de teams waren aan elkaar gewaagd, maar een schot op doel kregen de toeschouwers niet voorgeschoteld. In het tweede bedrijf werd de ban dan toch gebroken. Lokomotiv was niet opgewassen tegen de door opgevoerde druk van de Turken, die acht minuten voor tijd toesloegen. Kerem Aktürkoglu was de gevierde man en bezorgde zijn ploeg op aangeven van Olimpiu Morutan de zege: 0-1. Galatasaray gaat dankzij de overwinning aan kop in Groep E, waarin Lazio tweede staat en Olympique Marseille de derde positie bezet. Lokomotiv is de hekkensluiter.