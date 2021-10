AZ gaat soeverein aan kop in Groep D dankzij zwaarbevochten zege

Donderdag, 21 oktober 2021 om 22:52 • Mart van Mourik

AZ heeft donderdagavond een moeizame overwinning geboekt in de Conference League. Op bezoek bij CFR Cluj genoten de Alkmaarders halverwege al een 0-1 voorsprong, die tot het laatste fluitsignaal op het scorebord bleef staan. In Groep D verstevigt AZ (zeven punten) dankzij de driepunter de koppositie. Jablonec volgt met vier punten op de tweede plek en speelde gelijk tegen Randers FC, dat met drie punten derde staat. De poule wordt gecompleteerd door Cluj (een punt).

Trainer Pascal Jansen was na afloop van de 5-1 zege op FC Utrecht erg te spreken of zijn basiself, die hij tegen de Roemenen ongewijzigd liet. Dat bleek een uitstekende beslissing, want vanaf het eerste flutisignaal zocht AZ de aanval. Het eerste gevaar werd in de vijftiende speelminuut gecreëerd, toen Albert Gudmundsson teruglegde op Jordy Clasie. De middenvelder had een fraaie uithaal in huis, maar zag zijn schot afketsen van de paal. Twee minuten later werd Vangelis Pavlidis in stelling gebracht.

Een goed begin van @azalkmaar, na een goede voorzet van Sugawara kopt Karlsson raak ??



?? ESPN

#?? #cluaz pic.twitter.com/kYwvRN0O7N — ESPN NL (@ESPNnl) October 21, 2021

Wederom stond Gudmundsson aan de basis van een veelbelovende aanval en hij bediende de Griekse spits. Pavlidis verzuimde echter te scoren en schoot van dichtbij op doelman Cristian Balgradean. Laatstgenoemde werd in de achttiende minuut alsnog verschalkt. Yukinari Sugawara kreeg aan de rechterkant van het veld alle tijd en ruimte om aan te leggen voor een voorzet. Hij bezorgde een hoge pass op maat bij Jesper Karlsson, die Balgradean in de rechterbenedenhoek met een kopbal klopte: 0-1. Cluj kwam vijf minuten later met een eerste speldenprikje, maar Peter Vindahl stond op de juiste plek om het schot van Gabriel Debeljuh te keren.

AZ bleef nadrukkelijk op zoek gaan naar een tweede treffer. Onder meer Fredrik Midtsjö en Pavlidis kregen goede mogelijkheden om de marge te verdubbelen; het ontbrak het duo echter aan fortuin in de afronding. De spits wist de bal zelfs nog in het net te leggen, maar hij werd teruggefloten wegens buitenspel. Vervolgens brak er een impasse aan die niet meer doorbroken zou worden. De Alkmaarders namen de voet van het gaspedaal en hadden veel moeite met het spel van Cluj. Ook in het tweede bedrijf was het contrast met de het spel dat de ploeg van Jansen in het eerste halfuur op de mat legde groot.

Waar Cluj na de pauze nog enkele kansen wist te creëren, kwam er bij AZ duidelijk zand in de motor. Ter illustratie: de bezoekers waagden geen enkele doelpoging in de tweede helft. Cluj kwam het dichtst bij een treffer, maar in verdedigend opzicht stond AZ zijn mannetje. Uiteindelijk werd de minimale zege, ondanks een Roemeens slotoffensief en een bal op de bovenkant van de lat, over de streep getrokken.