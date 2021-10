Boadu en Diop bezorgen PSV pijnlijke nederlaag in Europa League

Donderdag, 21 oktober 2021 om 22:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:56

PSV heeft donderdagavond een nederlaag geleden in de Europa League. In het eigen Philips Stadion was AS Monaco door een laat doelpunt met 1-2 te sterk. Myron Boadu opende de score voor Monaco, waarna Cody Gakpo er 1-1 van maakte en Sofiane Diop vlak voor tijd het vonnis velde over PSV. Door het uitvallen van Noni Madueke en Gakpo werd de nederlaag nog zuurder. Door de overwinning neemt Monaco de koppositie in Groep B over, met zeven punten. Real Sociedad won met 0-1 van Sturm Graz en staat tweede met vijf punten; PSV is met vier punten terug te vinden op de derde plaats.

De meest opvallende man van de eerste helft was zonder twijfel Boadu, die driemaal in zijn eentje opdook voor keeper Joël Drommel. De eerste keer haalde de spits het maximale uit de kans. Na een lange bal van Caio Henrique ontsnapte Boadu in het strafschopgebied aan de aandacht van Armando Obispo, waarna hij met één balaanraking afrondde door de benen van Drommel. De andere twee keren was Obispo de bij AZ vertrokken aanvaller juist de baas. In minuut 40 en 45 dreigde Boadu af te stormen op Drommel, maar voerde Obispo op het laatste moment een goede ingreep van achteren uit.

Niettemin verlieten de spelers onder gefluit vanaf de tribunes het veld toen het rustsignaal klonk. De Eindhovenaren, verrassenderwijs met Carlos Vinícius in de spits in plaats van Eran Zahavi, kregen nauwelijks voet aan de grond. Voorafgaand aan de 0-1 was Monaco al meerdere keren dreigend; na het openingsdoelpunt zakten de bezoekers in, waarna PSV moeite had in de kleine ruimte. Marco van Ginkel en Cody Gakpo zorgden voor doelpogingen, maar Monaco speelde het restant van de eerste helft zonder serieuze problemen uit. De bezoekers zullen vooral hebben gebaald van de kansen die Boadu niet benutte. Anderhalve minuut na de pauze ontstond een grote kans voor Vinícius na een knappe aanname in het strafschopgebied, maar doelman Alexander Nübel bracht redding.

Afstandsschoten van Gakpo en Vinícius waren kort daarna ook een prooi voor Nübel. Duidelijk was wel dat PSV aanstalten maakte in de zoektocht naar een gelijkmaker. Die kwam er uiteindelijk na iets minder dan een uur. Vlak nadat PSV een tegenvaller kreeg te verwerken - Madueke viel geblesseerd uit - verstuurde Gakpo een pass aan Vinícius, die vlak buiten het strafschopgebied stond. De spits nam de bal slecht aan, maar daardoor ontstond een schietkans voor Gakpo, die geen moment twijfelde: 1-1. Even daarna viel echter ook Gakpo uit met een blessure. Invaller Yorbe Vertessen liet een goede kans op de 2-1 liggen. PSV wilde de wedstrijd winnen, maar kreeg het deksel op de neus: de inglijdende Diop zorgde in minuut 89 voor de 1-2.