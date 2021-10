PSV raakt Noni Madueke én Cody Gakpo kwijt in aanloop naar Ajax

Donderdag, 21 oktober 2021 om 22:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:27

PSV is donderdagavond met Noni Madueke en Cody Gakpo zijn beide vleugelspitsen kwijtgeraakt. De aanvallers liepen in de tweede helft van de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco kort na elkaar een blessure op en moesten zich laten vervangen door respectievelijk Yorbe Vertessen en Bruma. Zondag gaat PSV in de Eredivisie op bezoek bij Ajax.

Madueke van PSV greep in de 55e minuut van de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco naar zijn hamstring en gaf direct aan niet verder te kunnen. Yorbe Vertessen kwam het veld in als zijn vervanger. De kans lijkt daarmee klein dat Madueke zondag inzetbaar is tegen Ajax. Negen minuten later ging Gakpo tegen de vlakte na een kopduel. De aanvaller greep naar zijn linkeronderbeen of -enkel en gaf eveneens meteen aan gewisseld te willen worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Madueke was juist net teruggekeerd van een spierblessure, die de Engelsman eind september opliep in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2 winst). Madueke miste vervolgens drie wedstrijden van de Eindhovenaren en maakte afgelopen zaterdag zijn rentree tegen PEC Zwolle (3-1 winst).