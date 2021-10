Mourinho keihard na vernedering: ‘Nu gaan jullie me dit niet langer vragen'

Donderdag, 21 oktober 2021 om 21:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:48

José Mourinho is donderdagavond zichtbaar geïrriteerd voor de camera verschenen. In het Conference League-duel met Bodö/Glimt ging AS Roma met 6-1 onderuit, en dat leidde tot veel frustratie. Het was de grootste nederlaag ooit voor een team dat onder leiding stond van de Portugese keuzeheer.

Mourinho begon aan de ontmoeting in Noorwegen met een vrijwel volledig elftal aan wisselspelers. Onder meer Rick Karsdrop zat niet bij de wedstrijdselectie, terwijl Tammy Abraham, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini en Bryan Cristante pas in het tweede bedrijf hun opwachting maakten. “Het is mijn verantwoordelijkheid dat ik besloten heb om met dit elftal aan te treden”, vertelt de coach na afloop van de nederlaag voor de camera van Sky Italia.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik heb hen laten spelen die normaal gesproken niet veel minuten maken. Gezien de beperkte selectiebreedte en het grote aantal wedstrijden dat we moeten spelen, moest ik veel basisspelers rust geven. Bovendien wilde ik mijn basiskrachten behoeden voor blessures, want we speelden op kunstgras en in slechte weersomstandigheden. We hebben verloren van een team dat meer kwaliteit in de basisopstelling had dan wij”, foetert Mourinho.

De coach krijgt op persconferenties regelmatig de vraag waarom hij vaak dezelfde basiself het veld in stuurt. Ook afgelopen zondag kreeg Mourinho na de 1-0 nederlaag tegen Juventus een vergelijkbare vraag, en liet hij bovendien een pijnlijke stilte vallen. De Portugees viel drie jonge verdedigers uit zijn spelersgroep publiekelijk af en probeerde ogenschijnlijk een signaal af te geven richting het bestuur om de selectie te versterken. Ook nu beschermt Mourinho zijn spelersgroep niet.

“Als je altijd met dezelfde spelers zou kunnen spelen, dan zou ik dat doen. Het is een groot risico”, vindt de keuzeheer. “Er is een significant verschil tussen de kwaliteiten van onze basisspelers en de reserves. Ik kende de beperkingen van sommige spelers en het is niets nieuws, maar ik had een betere respons verwacht. Nu zullen jullie me niet meer vragen waarom we altijd met dezelfde namen spelen. Ik heb al met de spelers gesproken in de kleedkamer en ik ben eerlijk geweest. Het was een team met veel beperkingen. De twaalf à dertien spelers zijn één ding, maar de rest... We zullen nu het gewicht van deze historische nederlaag op onze schouders moeten dragen”, besluit Mourinho.