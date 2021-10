Engeland fileert Tottenham: ‘Nederland heeft coronaregels versoepeld, maar...’

De Engelse media zijn uiterst kritisch op de keuze van Nuno Espírito Santo om met een B-elftal af te reizen naar Arnhem voor de wedstrijd tegen Vitesse. De trainer van Tottenham Hotspur liet de spelers die zondag in actie kwamen tegen Newcastle United (2-3 zege) allemaal thuis. De keuze kwam Tottenham duur te staan, want Vitesse was donderdagavond met 1-0 te sterk in de groepsfase van de Conference League.

De Daily Mail noemt het winnende doelpunt van Maximilian Wittek 'superb', maar is over het geheel verrast door de overwinning van de minnows van Vitesse, wat zoiets betekent als ‘kleinduimpje’. "Kort voordat hij woensdag op het vliegveld naar Nederland stapte, verhief Nuno Espirito Santo zijn stem. Hij weersprak de suggestie dat de Conference League slechts een bijzaak was. Hij verwierp het idee dat Tottenham nu twee verschillende elftallen heeft: een voor de Premier League en een om Europa mee door te reizen. Wat jammer, dan, dat die boodschap niet aankwam bij de spelers die waren meegereisd naar Arnhem", schrijft de krant wat cynisch.

"Geen van de elf spelers die afgelopen weekend speelde tegen Newcastle United stond in Arnhem op het veld. In plaats daarvan speelde Tottenham met de tweede keus. Geen risico aan verbonden, schijnbaar. Yeah, about that... Na een belabberde wedstrijd van Tottenham schudde GelreDome op zijn grondvesten. Dit is een memorabele overwinning die Vitesse nog wel even zal koesteren. Een verdiende, ook nog." Het verschil in beleving bij Vitesse en Tottenham was volgens de krant duidelijk merkbaar. "Het volksfeest op de tribune bij Vitesse sprak boekdelen. Voor Vitesse, op dit eiland vooral bekend als de leerschool voor Chelsea-jongelingen, was dit een bijzondere avond, een zeldzame wedstrijd tegen een grote Europese club."

"Voor Tottenham was het vooral een pijnlijke manier om herinnerd te worden aan de vrije val sinds de laatste reis naar Nederland. Tweeënhalf jaar na de heroïsche overwinning op Ajax, verliet Lucas Moura Londen niet eens. De rest van het eerste elftal ook niet", aldus de krant. Ook The Sun zag de keuzes van Espírito Santo verkeerd uitpakken. "De trainer startte met een jochie genaamd Scarlett in de spits. Dat was wel toepasselijk, want dat was de kleur van zijn gezicht na de nederlaag", schrijft de krant. De kleur 'scarlet' is scharlakenrood in het Nederlands.

"Je kunt niet anders dan afvragen wat wijlen Jimmy Greaves (topscorer aller tijden van Tottenham, red.), die vrijdag wordt begraven, gevonden zou hebben van een ploeg met zo'n tactiek. Je kunt ook niet anders dan medelijden hebben met de zeventienjarige Dane Scarlett, die de positie van Harry Kane moest opvullen in de voorhoede. Nederland heeft de coronaregels weliswaar versoepeld, maar de arme jongen was toch geïsoleerd. Wat Nuno ook zegt, het is duidelijk dat hij Vitesse heeft onderschat en daarvoor de prijs betaalt." Door de nederlaag staat Tottenham met vier punten op de derde plaats in de poule.