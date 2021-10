Enner Valencia bezorgt Fenerbahçe een punt ondanks gemiste panenka

Donderdag, 21 oktober 2021 om 20:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:57

Fenerbahçe en Royal Antwerp hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. Halverwege genoot de Turkse formatie een 2-1 voorsprong, die na ruim een uur spelen onschadelijk werd gemaakt door de ploeg van trainer Brian Priske: 2-2. Enner Valencia was de meest opvallende naam aan de kant van de thuisploeg, daar hij tweemaal scoorde maar ook een panenka op de lat schoot. Aan de stand in Groep D van de Europa League komt voorlopig nog geen verandering. Antwerp blijft met een punt hekkensluiter, terwijl Fenerbahçe derde staat met een punt meer. Later op de avond treffen de respectievelijke nummers een en twee, Olympiacos Pireaus (zes punten) en Eintracht Frankfurt (vier punten), elkaar in de strijd om de koppositie.

Antwerp, dat zonder de geblesseerde Radja Nainggolan aan de aftrap verscheen, pakte al in de tweede speelminuut de voorsprong. Aan de rechterkant van het veld kwam Viktor Fischer in balbezit na een fraaie steekbal van achteruit. De voormalig Ajacied snelde het zestienmetergebied binnen en leverde een succesvolle breedtepass af bij Mbwana Samatta, die van dichtbij binnentikte: 0-1. Het duurde tot aan de 21ste speelminuut voordat Fenerbahçe met een serieuze tegenstoot kwam. Die eerste grote kans leverde wel direct een treffer op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een hoekschop vanaf de linkerkant dook Marcel Tisserand op bij de eerste paal en nam daar met een ferme kopbal het vijandige doel onder vuur. Doelman Jean Butez kon de inzet van de verdediger nog keren, maar hij moest het antwoord schuldig blijven op het schot van Valencia uit de rebound: 1-1. Voor laatstgenoemde was een absolute hoofdrol weggelegd, zo bleek in de tien minuten voor het rustsignaal. In de 37ste minuut kon de vleugelspits vanaf elf meter aanleggen voor de 2-1, maar hij faalde opzichtig. In een poging Butez te blameren nam Valencia een panenka; zijn opvallende strafschop belandde echter op de lat.

Op slag van het rustsignaal kreeg Valencia een herkansing vanaf de penaltystip. Ditmaal schoot hij wel raak en werd Butez gepasseerd in de linkerbenedenhoek. Na een openingsfase in het tweede bedrijf waarin beide teams aan elkaar gewaagd waren, kwam Antwerp in de 62ste minuut langszij. Birger Verstraete legde de bal vanuit een hoekschop vanaf de rechterkant bij de eerste paal, waar Pieter Gerkens stond om binnen te knikken. Aan de stand op het scorebord kwam vervolgens geen verandering meer: 2-2.