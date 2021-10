Vitesse zorgt voor grote stunt tegen hautain ogend Tottenham Hotspur

Donderdag, 21 oktober 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel

Vitesse heeft donderdagavond voor een daverende verrassing gezorgd tegen Tottenham Hotspur. De ploeg van Thomas Letsch rekende in Stadion GelreDome, dat voor het eerst in zeven jaar uitverkocht was, met 1-0 af met de Londenaren, die met een volledig B-elftal speelden. Het winnende doelpunt kwam op naam van Maximilian Wittek, die andermaal zijn prachtige traptechniek toonde en raak volleerde. Vitesse (zes punten) klimt in Groep G over Tottenham (vier punten) heen naar de tweede plek. Stade Rennes won met 1-2 van NS Mura en staat met zeven punten bovenaan, terwijl de Slovenen puntenloos blijven.

Bij Vitesse kreeg Matús Bero de voorkeur boven Yann Ghobo; voor het overige begonnen dezelfde spelers als tegen NEC (0-1 zege). Tottenham trad dus aan in een gehele B-formatie zonder onder meer Hugo Lloris, Harry Kane en Heung-Min Son. Steven Bergwijn maakte als basisspeler zijn eerste minuten sinds zijn terugkeer van een enkelblessure. De mogelijkheden waren in de openingsfase voor Vitesse.

Nikolai Baden Frederiksen schoot na een steekbal van Loïs Openda uit een lastige hoek op de voeten Pierluigi Gollini, terwijl Jacob Rasmussen uit een hoekschop rakelings voorlangs kopte. Na het hoopvolle begin van Vitesse werden beide ploegen in de eerste helft geen moment gevaarlijk meer. Een minuut na rust liet Tottenham voor het eerst van zich horen, toen Bryan Gil de bal van een meter of achttien op de onderkant van de lat plaatste.

Wat een goal van Wittek ??



?? ESPN

#?? #vittot pic.twitter.com/oEXUErY15s — ESPN NL (@ESPNnl) October 21, 2021

De Engelsen bleven plichtmatig ogen en Vitesse nam het initiatief in handen. De Arnhemmers speelden na ruim een uur spelen Elazar Dasa vrij aan de rechterkant. De vleugelverdediger haalde van een meter of zestien hard uit en zag zijn inzet rakelings langs de kruising scheren. Dasa probeerde het daarna nog eens van een meter of dertig en zag Gollini de bal klemvast pakken. In de 79e minuut viel de bal eindelijk goed voor Vitesse. Wittek nam een voorzet van Dasa vanaf de rand van het strafschopgebied ineens heerlijk uit de lucht: 1-0. Tottenham deed een wanhoopspoging om het goed te maken, maar werd niet meer gevaarlijk.