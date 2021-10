Hilarisch spandoek bij Vitesse - Tottenham Hotspur: ‘Nu jullie er toch zijn...’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 19:21 • Laatste update: 19:25

Een uitverkocht Stadion GelreDome kijkt donderdagavond naar de wedstrijd tussen Vitesse en Tottenham Hotspur in de Conference League. Er zijn 23.731 kaarten verkocht, het hoogste aantal sinds de thuiswedstrijd tegen Ajax in 2014 (25.500 kaarten). De meest trouwe supporters, die wel wekelijks te vinden zijn in het stadion, spreken de nieuwe fans aan met een paar hilarische spandoeken, die samen een boodschap vormen: "Nu jullie er toch zijn: 24-10 Eagles-thuis, 7-11 Utrecht-thuis, 28-11 AZ-thuis."

Voorafgaand aan de wedstrijd toonden de supporters op de Theo Bos-tribune ook een ander, een veel groter spandoek.