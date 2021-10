‘Haaland maakt astronomische eisen bekend: vier clubs blijven in race’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 18:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:52

Erling Braut Haaland vraagt om een jaarsalaris van minstens 35,5 miljoen euro bij een eventuele transfer komende zomer, zo melden bronnen aan de Britse afdeling van ESPN. Daarmee blijven met Manchester United, Manchester City, Chelsea en Real Madrid volgens het internationale sportkanaal vier clubs in de race voor de 21-jarige spits van Borussia Dortmund.

Haaland kan Dortmund komende zomer naar verluidt contractueel voor 75 miljoen euro verlaten, al kan dat bedrag volgens Duitse media middels bonussen oplopen naar 90 miljoen euro. De kans is enorm dat de Noor komende zomer vertrekt bij BVB, daar er voldoende topclubs te vinden zijn die dat bedrag op tafel willen leggen. Volgens informatie van ESPN heeft het kamp-Haaland onlangs zijn eisenpakket kenbaar gemaakt aan geïnteresseerde clubs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder maakte BILD bekend dat Haaland momenteel 7,5 miljoen euro per jaar opstrijkt bij Dortmund. De Duitse krant meldde begin oktober dat die Borussen hun boekje te buiten willen gaan en een nieuw contract ter waarde van vijftien miljoen euro per jaar voorbereiden in een ultieme poging om Haaland te behouden. Dat lijkt een kansloze poging, gezien de centrumspits dus volgens ESPN meer dan het dubbele verlangt.

Voor Manchester United hoeft dat naar verluidt geen onoverkomelijk probleem te zijn. De Engelse grootmacht wilde Haaland in januari 2020 al overnemen van Red Bull Salzburg, maar werd toen afgetroefd door Dortmund. Ole Gunnar Solksjaer, de manager van United, werkte bij Molde FK samen met Haaland en onderhoudt nog altijd goed contact met de aanvaller.

Real Madrid wil zoals bekend Kylian Mbappé halen, maar denkt daarnaast ook zeker aan Haaland. Verder zijn Chelsea en Manchester City serieus in de markt voor de goalgetter, die op 70 doelpunten in 69 officiële duels staat voor Dortmund. ESPN meldt dat Paris Saint-Germain en Bayern München momenteel 'achterop liggen' in de strijd om de handtekening van Haaland.