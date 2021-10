Feyenoord moet Marcos Senesi missen tegen Union Berlin

Donderdag, 21 oktober 2021 om 17:35 • Yanick Vos • Laatste update: 18:00

Marcos Senesi ontbreekt vanavond bij Feyenoord in de Conference League-wedstrijd tegen 1. FC Union Berlin (18.45 uur). De Argentijnse verdediger is ziek en zit daarom niet bij de wedstrijdselectie. In het hart van de verdediging wordt Senesi vervangen door Lutsharel Geertruida, die samen met Gernot Trauner het centrum vormt.

In tegenstelling tot Senesi is Luis Sinisterra er vanavond wel bij in De Kuip. De Colombiaans international ontbrak nog tegen RKC omdat hij te laat terug was van interlandverplichtingen. Trainer Arne Slot wilde in aanloop naar het duel met Union Berlin niet vertellen of de Colombiaan zou kunnen starten. Guus Til staat eveneens in de basis. Hij viel tegen RKC geblesseerd uit, maar is fit genoeg om te beginnen. Bryan Linssen staat vanavond in de punt van de aanval.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Geertruida, Malacia; Toornstra, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling Union Berling: Luthe; Baumgartl, Knocke, Jaeckel; Trimmel, Möhrwald, Khedira, Prömel, Puchacz; Awoniyi, Kruse