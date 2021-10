Koevermans: ‘Ik schaam me als mens, Rotterdammer en Feyenoorder’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 17:24 • Yanick Vos • Laatste update: 17:44

Volgens Mark Koevermans is de maat vol, nu er wederom een incident heeft plaatsgevonden waarbij een deel van de Feyenoord-aanhang bij betrokken was. De directeur van de Rotterdammers is woedend nadat een delegatie van Union Berlin woensdagavond op een Rotterdams terras werd aangevallen door een groep van twintig personen. Feyenoord bracht donderdagochtend al een statement naar buiten waarin de aanval hard wordt veroordeeld. Koevermans uit zijn woede in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Ik heb de mensen van Union donderdag tijdens de gebruikelijke lunch gesproken en we hebben ons excuses aangeboden. Er is met stoelen gegooid naar die mensen. Waar zijn we dan mee bezig?”, vraagt Koevermans zich af tegenover het dagblad. “Ik schaam me als mens, Rotterdammer en Feyenoorder. Dit is voor het imago van Feyenoord ook heel erg slecht. Het is een klein groepje dat deze ellende aanricht, maar het is wel hardnekkig. We willen hier vanaf, maar dat valt niet mee.”

Niet lang geleden kreeg Koevermans zelf te maken met dreigementen in zijn woonomgeving. De directeur geeft aan dat Feyenoord dit soort gedrag wil uitbannen. “Hoe moeilijk het ook is. Het gaat niet om mij maar om de club”, aldus Koevermans. “Dat clubs straks zeggen: daar heb je Feyenoord weer, daar zitten we niet op te wachten. Er was bij mij ongeloof, frustratie, boosheid en verdriet toen ik hoorde dat het bestuur van een club die hier te gast is, is aangevallen. Het is zo verwerpelijk. In mijn ogen zijn dit ook geen supporters van Feyenoord die dit aanrichten. Dit doe je niet. Die mensen moesten onder politiebegeleiding terug naar hun hotel."

Koevermans heeft geen oplossing paraat. Hij weet niet wat de club kan doen om supportersgeweld uit te bannen. “Feyenoord is formeel niet verantwoordelijk voor wat er buiten het stadion gebeurt, maar dat voelt niet zo. We zijn met politie, de gemeente en het openbaar ministerie bezig om dit aan te pakken. Als de daders een relatie met Feyenoord hebben, dan zorgen wij dat ze heel lang niet meer in de Kuip mogen komen. Maar dit moet verdwijnen, als directeur van Feyenoord wil ik die strijd wel aangaan. Sterker, we moeten die strijd aangaan.”

De Rotterdamse politie maakt bekend dat er een 25-jarige verdachte is opgepakt. "Woensdagavond rond negen uur verzamelde tientallen voetbalsupporters zich in het centrum van Rotterdam. Een deel hiervan verplaatste zich door de stad en kwam rond kwart voor tien bij een café op de Meent aan. Daar liep het uit de hand, er werd met stoelen en glazen gegooid naar een groep mensen op het terras. Een vrouw van het management raakte gewond aan haar hoofd en is in het ziekenhuis behandeld", schrijft de politie. "Meerdere agenten grepen in en toen de supporters wegrende is een achtervolging ingezet. De politie heeft een 25-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij het incident op de Meent. Hij zit nog vast en de zaak is in onderzoek."

De KNVB heeft inmiddels ook van zich laten horen. "Wij betreuren het als hele KNVB zeer dat er gisteravond werknemers en bestuurders van Union Berlin, tegenstander vanavond van Feyenoord in de UEFA Conference League, zonder enige aanleiding onverhoeds zijn aangevallen in een Rotterdams restaurant", schrijft voorzitter Just Spee op de website van de voetbalbond. "Onder de belaagde mensen bevond zich Dirk Zingler, voorzitter van deze traditieclub uit Berlijn. Namens het Nederlandse voetbal, betaald én amateurvoetbal, bied ik aan hem en zijn clubgenoten ons diepgemeende medeleven aan voor dit schandalige voorval. Ook voor Feyenoord is dit een verschrikkelijk incident, omdat de daders zich volkomen ten onrechte kenbaar maakten als supporters van Feyenoord. Dit zijn geen Feyenoord-supporters, dit zijn geen voetballiefhebbers, dit zijn op de eerste plaats vandalen die bestraft zullen moeten worden."