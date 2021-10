Fabrizio Romano ontkracht Ajax-gerucht; transfer in januari ligt voor de hand

Donderdag, 21 oktober 2021 om 16:38 • Yanick Vos

Donny van de Beek lijkt bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Manchester United. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt donderdagmiddag op Twitter dat de kansen op een vertrek in januari ‘enorm’ zijn voor de aanvallende middenvelder. Geruchten over een terugkeer naar Ajax verwijst de Italiaanse journalist naar het rijk der fabelen.

Voor het tweede seizoen op rij komt Van de Beek nauwelijks aan de bak onder manager Ole Gunnar Solskjaer. In de Premier League speelde de Oranje-international dit seizoen pas vijf minuten, terwijl de teller in de Champions League is blijven steken op 45 speelminuten. Afgelopen zomer was Everton naar verluidt in de markt, maar zou Solskjaer een vertrek hebben tegengehouden. Nu lijkt het er alsnog op dat Van de Beek gaat vertrekken.

Van de Beek keert in ieder geval niet terug naar Ajax. “Geruchten over een potentiële comeback worden door alle betrokken partijen als ‘fake’ beschouwd, zoals het er nu voorstaat”, aldus Romano, die op Twitter benadrukt dat de kans groot is dat Van de Beek in januari de deur van Old Trafford achter zich dichttrekt. In de wandelgangen werd de ex-Ajacied reeds gelinkt aan Newcastle United.

Een tussentijds vertrek ligt nu voor de hand. Door zijn gebrek aan speeltijd is Van de Beek zijn plek in het Nederlands elftal kwijtgeraakt. Afgelopen zomer werd hij al niet opgenomen in de EK-selectie van de inmiddels vertrokken bondscoach Frank de Boer. De huidige bondscoach Louis van Gaal riep de bankzitter van Manchester United tot nu toe niet op.