‘Ten Hag en Overmars wilden dat ik bleef, een heel mooi compliment’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 15:36 • Yanick Vos

AZ-middenvelder Dani de Wit spreekt nadrukkelijk de ambitie uit om ooit voor het Nederlands elftal te spelen. “Mijn ultieme doel blijft Oranje. Dat is de volgende en laatste stap en daar ga ik voor”, aldus de 23-jarige voormalig jeugdinternational tegenover Voetbal International.

De Wit geeft toe dat het ‘misschien een beetje gek klinkt nu AZ momenteel niet bovenin meedoet’, maar de middenvelder is ervan overtuigd dat een oproep voor Oranje tot de mogelijkheden behoort. De recente rentree van Feyenoord-middenvelder Guus Til in het Nederlands elftal stemt hem hoopvol. "Na anderhalf jaar nauwelijks gespeeld te hebben en een korte serie goede wedstrijden bij Feyenoord, werd Til in september weer geselecteerd. Als je laat zien dat je er klaar voor bent, ook al is dat een relatief korte periode, dan kun je de kans krijgen bij het Nederlands elftal. Dat is mooi om te zien”, aldus De Wit.

In 2019 werd De Wit bij AZ binnengehaald als opvolger van de naar Spartak Moskou vertrokken Til. De aanvallende middenvelder hoefde naar eigen zeggen niet weg uit Amsterdam. “Erik ten Hag en Marc Overmars wilden dat ik bleef, dat vond ik een heel mooi compliment. Maar hoe mooi de Europese campagne ook was in het laatste seizoen, ikzelf beleefde het vooral als bankzitter.” Ajax behaalde in het seizoen 2018/19 de halve finale van de Champions League, toen Tottenham Hotspur in de returnwedstrijd uiteindelijk te sterk bleek (2-3).

De Wit wilde als jonge speler dan ook vooral kunnen rekenen op veel speeltijd, zo verklaart hij zijn keuze voor AZ. "In de nadagen van je carrière kun je zo'n rol misschien accepteren bij een grote club. Maar als jonge voetballer wilde ik wekelijks gaan spelen. Toen AZ me die kans bood, hoefde ik niet lang na te denken.” De Wit is bezig aan een goed seizoen in het AFAS Stadion. Zo wist de hij inmiddels vijf keer te scoren in acht Eredivisie-duels, waarvan twee keer afgelopen zondag tegen FC Utrecht (5-1).