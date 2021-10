Nagelsmann test tijdens Europese trip met Bayern München positief op corona

Donderdag, 21 oktober 2021 om 12:48 • Chris Meijer

Bayern München is donderdag met een verklaring gekomen over de afwezigheid van Julian Nagelsmann. De club meldde woensdagavond al dat de coach het gewonnen Champions Leagueduel in Lissabon tegen Benfica (0-4) vanwege ‘griepklachten’ aan zich voorbij moest laten gaan. Een dag later is echter bekend geworden dat Nagelsmann getroffen is door het coronavirus.

“Nagelsmann testte positief op het coronavirus, ondanks dat hij volledig gevaccineerd is”, laat der Rekordmeister weten via de website van de club. De 34-jarige oefenmeester zal volgens Bayern ‘afzonderlijk van het team in een medisch vliegtuig terugkeren naar München’ en ‘in thuisisolatie gaan’.

De voormalige trainer van TSG Hoffenheim en RB Leipzig begon zich voor aanvang van het treffen met de Portugezen onwel te voelen in het spelershotel en reisde uit voorzorg niet mee met de spelersgroep naar het Estádio da Luz. Op de bank namen assistenten Dino Toppmöller en Xaver Zembrod de taken van Nagelsmann over, samen met analist Benjamin Glück.

Tijdens het duel stond het coachingsteam van Bayern constant in contact met Nagelsmann. "De coach heeft ons heel goed voorbereid op de wedstrijd, zoals hij altijd doet", aldus Toppmöller na de wedstrijd. "Het was erg leuk in deze onbekende rol. De jongens deden het sensationeel goed." Het is nog onbekend hoe lang de koploper van de Bundesliga Nagelsmann moet missen. De wedstrijd tegen zijn oude werkgever Hoffenheim van aanstaande zaterdag komt in ieder geval nog te vroeg.