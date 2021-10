‘Nederlaag tegen Ajax heeft mogelijk gevolgen voor toekomst van Haaland’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 12:35 • Chris Meijer

De 4-0 nederlaag van Borussia Dortmund op bezoek bij Ajax in de Champions League kan gevolgen hebben voor de toekomst van Erling Braut Haaland, zo schrijft BILD. Volgens de Duitse krant zal het forse verlies in de Johan Cruijff ArenA ‘hoofdpijn’ opleveren voor de 21-jarige Noorse spits. Mogelijk zorgt dat ervoor dat Haaland komende zomer al de volgende stap in zijn carrière wil zetten.

Het mag geen geheim heten dat Haaland de clubs voor het uitzoeken heeft. BILD rekent Real Madrid, Paris St.-Germain, Manchester City en Chelsea tot de huidige gegadigden voor de spits. Zijn tot medio 2024 lopende contract bij Borussia Dortmund bevat voor komende zomer een afkoopclausule van 75 miljoen euro. Dat betekent niet per se dat Haaland ook over een halfjaar al een toptransfer zal maken, maar de historische nederlaag van afgelopen dinsdag kan daar wel aan bijdragen.

Borussia Dortmund leed in Amsterdam zijn grootste nederlaag ooit in Champions League-verband en dat zou Haaland volgens BILD woedend hebben gemaakt. De spits - dit seizoen voorlopig goed voor dertien doelpunten en vier assists in tien officiële wedstrijden - zal zich nu in de woorden van de Duitse krant gaan afvragen of hij met Borussia Dortmund wel prijzen kan winnen. Een ‘vlucht’ naar een Europese grootmacht in de zomer van 2022 wordt daarom verre van uitgesloten.

Chelsea-manager Thomas Tuchel flirtte eerder deze week al met de komst van Haaland. “We hebben een aantal keer over Haaland gesproken, ook tijdens de afgelopen transferperiode. Maar het leek onrealistisch en onhaalbaar. We praten er regelmatig over, natuurlijk. Hij is een fantastische speler en het is duidelijk dat hij een hele belangrijke speler is voor Borussia Dortmund”, sprak Tuchel, die Haaland wel ziet samenspelen met Romelu Lukaku. “Ik zou er geen problemen mee hebben. Ik denk niet dat we op dit moment heel dicht bij de komst van Haaland zijn, maar we zullen zien wat er in de komende weken zal gebeuren."