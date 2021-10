Betaald voetbal komt met vijf maatregelen tegen wangedrag in stadions

Donderdag, 21 oktober 2021 om 11:25 • Chris Meijer

Het Nederlands betaald voetbal kondigt extra maatregelen aan naar aanleiding van ‘het onacceptabele gedrag van een (kleine) groep bezoekers in en om het stadion’. De profclubs, de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, het Supporterscollectief en de KNVB hebben deze week een werkgroep gevormd en zijn tot vijf maatregelen gekomen om het wangedrag van supporters in de Nederlandse stadions tegen te gaan.

Dezelfde partijen kwamen maandagavond al met een statement, waarin werd opgeroepen om het wangedrag te stoppen en actie werd aangekondigd. “De onderstaande partijen vinden dat de recente reeks misstanden direct moet stoppen. Zij gaan daarom de komende dagen met elkaar bespreken hoe we gezamenlijk het tij kunnen keren”, kondigden de profclubs, de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, het Supporterscollectief en de KNVB aan. Zij hebben met een werkgroep gezocht naar maatregelen. Er worden nu vijf maatregelen aangekondigd:

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

- Bij het aanhoudend op het veld gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen, volgen er altijd waarschuwingen van de stadionspeaker. Stopt het gooien niet, dan wordt de wedstrijd stilgelegd en de catering bij de betreffende vakken gesloten.

- Personen worden bij het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen, kwetsende spreekkoren, geweld tegen personen en/of goederen en het dragen van gezichtsbedekking altijd bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Een stadionverbod vanaf twaalf maanden gaat altijd samen met een geldboete.

- Voor alle uitsupporters wordt een uitkaartverplichting ingesteld. In ieder geval tot aan het einde van dit kalenderjaar geldt er een registratieplicht voor alle supporters in het bezoekersvak. Dit betekent dat bij de wedstrijdorganisatie een zodanig kaartverkoop gerealiseerd wordt, dat het voor supporters van de bezoekende club niet mogelijk is om kaarten anders dan via de Uitkaart te verkrijgen.

- Elk spreekkoor dat kwetsend is voor een individu of groep is onacceptabel. Het is aan de clubs om hier altijd en direct tegen op te treden volgens het stappenplan voor de bestrijding van verbaal geweld.

- Het betaald voetbal zet in op de persoonsgerichte aanpak binnen de huidige maatregelen: de goeden mogen niet of anders zo min mogelijk lijden onder de kwaden. Daar willen we ons voor blijven inzetten. Mocht een vermindering van incidenten uitblijven, dan komen we in de laatste fase waarbij het verhogen van straffen, weren van (uit)supporters en het nog sneller stilleggen of zelfs staken van wedstrijden tot de mogelijkheden gaan behoren. We willen er alles aan doen om niet in deze fase terecht te komen.