Feyenoord reageert vol afschuw op aanval op Union Berlin-leiding

Donderdag, 21 oktober 2021 om 10:50 • Yanick Vos • Laatste update: 11:29

Feyenoord heeft vol afschuw gereageerd op een aanval van ongeveer twintig personen op een afvaardiging van 1. FC Union Berlin. Woensdagavond werden bestuursleden van de tegenstander in de Conference League aangevallen aan de Meent in Rotterdam. “Een totaal verwerpelijke gebeurtenis die niemand ten deel zou moeten vallen die te gast is in de stad voor wat een mooie Europese voetbalavond zou moeten worden”, zo klinkt het. De politie Rotterdam maakt bekend een 25-jarige verdachte te hebben opgepakt.

Onder meer 1. FC Union Berlin-voorzitter Dirk Zingler, algemeen directeur Oskar Kosche en persvoorlichter Christian Arbeit zijn woensdagavond in Rotterdam aangevallen door een groep aanhangers van Feyenoord, zo bracht Berliner Kurier naar buiten. De clubleiding had zich in De Huismeester gemengd in een groep Union Berlin-supporters, toen een groep van ongeveer twintig personen de horecagelegenheid bekogelde met stoelen en andere voorwerpen. “Feyenoord heeft kennisgenomen van het feit dat afgevaardigden van 1. FC Union Berlin, waaronder bestuursleden, gisteravond in een eetgelegenheid in het centrum van Rotterdam onheus zijn bejegend, zelfs zijn aangevallen en daarbij licht gewond zijn geraakt.”

“Feyenoord vindt het verschrikkelijk dat dit afgevaardigden van 1. FC Union Berlin ten deel is gevallen”, vervolgt het statement. “De club neemt dan ook op alle mogelijke manieren afstand van de mensen die zich tot deze laffe daad hebben verlaagd en is van mening dat niemand die Feyenoord en de stad op een dergelijke krankzinnige manier in een negatief daglicht brengt zich supporter kan en mag noemen. De club kan er niet over uit dat mensen denken dat het op enige wijze acceptabel is om dergelijk gedrag te vertonen.”

De bezoekers van de horecagelegenheid werden woensdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur aangevallen. Een slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd, zo laat de politie weten op Twitter. Een persoon is aangehouden, andere verdachten zijn op de vlucht geslagen. De bezoekers van De Huismeester zijn opgevangen en de politie zoekt naar getuigen die meer weten over het incident.

“Feyenoord is van mening dat de (sportieve) strijd tussen twee voetbalclubs, in dit geval Feyenoord en 1. FC Union Berlin, te allen tijde op het veld plaatsvindt gedurende negentig minuten en nooit ofte nimmer op andere wijze, al helemaal niet door mensen te bedreigen of te verwonden. Voor personen die daar anders over denken is nul komma nul plaats bij de club. Feyenoord hoopt voorts dat de daders gevonden worden en bestraft worden voor dit stuitende geval van openbare geweldpleging en hoewel buiten zijn invloedssfeer biedt Feyenoord 1. FC Union Berlin excuses aan voor wat er is voorgevallen.”

Politie: 25-jarige verdachte opgepakt

De Rotterdamse politie maakt bekend dat er een 25-jarige verdachte is opgepakt. "Woensdagavond rond negen uur verzamelde tientallen voetbalsupporters zich in het centrum van Rotterdam. Een deel hiervan verplaatste zich door de stad en kwam rond kwart voor tien bij een café op de Meent aan. Daar liep het uit de hand, er werd met stoelen en glazen gegooid naar een groep mensen op het terras. Een vrouw van het management raakte gewond aan haar hoofd en is in het ziekenhuis behandeld", schrijft de politie. "Meerdere agenten grepen in en toen de supporters wegrende is een achtervolging ingezet. De politie heeft een 25-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij het incident op de Meent. Hij zit nog vast en de zaak is in onderzoek."