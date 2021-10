Daley Blind strijdt met onder meer Alisson om UEFA-eretitel

Daley Blind is door de UEFA genomineerdvoor de eretitel Speler van de Week in de Champions League. De Ajax-verdediger werd vanwege zijn optreden tegen Borussia Dortmund (4-0 winst) al uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Met Alisson Becker (Liverpool), Noah Okafor (Red Bull Salzburg) en Sebastián Coates (Sporting Portugal) heeft Blind drie concurrenten.

Ajax maakte dinsdag grote indruk tegen Borussia Dortmund. Blind tekende met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied voor de 2-0 en leverde de assist op de 4-0 van Sébastien Haller. Zijn doelpunt speelde ongetwijfeld een rol in de keuze van de UEFA, maar was volgens Blind niet de enige reden. "Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, maar ik was niet de enige. Ik denk dat we als team heel goed gespeeld hebben en er waren heel veel individuen ontzettend goed. Ik denk dat het een lastige keuze was voor de mensen die moesten bepalen”, zei Blind na afloop tegenover RTL7.

"Ik vond Remko (Pasveer, red.) fantastisch met een paar reddingen, achterin vond ik het supergoed staan, Tadic heeft altijd zijn acties en assists en Haller en Antony maken weer een goal", somde Blind op. "Ik heb medelijden met de mensen die het moeten bepalen, maar ik ben blij dat ze mij hebben gekozen", voegde hij lachend toe. Liverpool-keeper Alisson dingt ook mee naar de eretitel. Hij was met een aantal knappe reddingen belangrijk voor zijn ploeg op bezoek bij Atlético Madrid (2-3). Okafor was twee keer trefzeker namens Salzburg tegen VfL Wolfsburg (3-1) en Coates scoorde twee keer in het duel met Besiktas (1-4).

Vanwege zijn vier doelpunten tegen Sporting Portugal werd Haller na de eerste speelronde uitgeroepen tot Speler van de Week. Na de tweede speelronde ging de eretitel naar Stefanos Athanasiadis, de Griekse keeper van Sheriff Tiraspol, dat voor een stunt zorgde door met 1-2 te winnen van Real Madrid.