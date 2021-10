Fabrizio Romano schuift kandidaat voor vacature bij Newcastle naar voren

Donderdag, 21 oktober 2021 om 08:08 • Yanick Vos

Newcastle United is in gesprek met meerdere kandidaten om Steve Bruce op te volgen als trainer op St. James’ Park, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Italiaanse journalist schuift met de clubloze Paulo Fonseca een kandidaat naar voren. Hij staat open voor de functie, nadat hij afgelopen zomer nog naast een baan als hoofdtrainer van Tottenham Hotspur greep.

Fonseca was afgelopen zomer dicht bij een akkoord met Tottenham. In de afrondende fase ketste een deal alsnog af en koos de Premier League-club voor Nuno Espírito Santo. Mogelijk gaat de Portugees nu aan de slag in Newcastle, al zijn er meer kapers op de kust. Volgens Romano is de clubleiding in gesprek met ‘veel kandidaten’ en is er nog niets beslist. Een beslissing kan nog dagen op zich laten wachten, zo klinkt het.

Er werd vorige week na het afronden van de overname door het Saudische Public Investment Fund al nadrukkelijk gespeculeerd over het vertrek van Steve Bruce, om zo ruimte te maken voor een grote naam. Onder meer Antonio Conte werd genoemd als kandidaat. Bruce mocht nog aanblijven voor het duel - de duizendste in zijn trainerscarrière - met Tottenham Hotspur, maar moest na de 2-3 nederlaag alsnog zijn biezen pakken.

Behalve de namen van Conte en Fonseca, werden de afgelopen dagen ook al de namen genoemd van Lucien Favre, Frank Lampard (clubloos), Wayne Rooney (Derby County), Steven Gerrard (Rangers) en Brendan Rodgers (Leicester City). Volgens The Athletic krijgt Bruce een ontslagvergoeding van 9,5 miljoen euro mee.