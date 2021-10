Hoe Nagelsmann vanaf zijn hotelkamer Bayern naar zege op Benfica leidde

Bayern München-trainer Julian Nagelsmann was woensdag grieperig en zat daarom niet op de bank tijdens het Champions League-duel met Benfica. Hij bleef achter in zijn hotelkamer en liet de coaching langs de lijn over aan zijn assistent Dino Toppmöller. Vanaf zijn hotelkamer speelde Nagelsmann toch nog een belangrijke rol en leidde hij zijn ploeg met een omzetting naar een 0-4 overwinning.

Toppmöller liet na afloop weten dat hij constant in contact stond met Nagelsmann. In de tweede helft droeg de hoofdtrainer zijn assistent telefonisch op om Benjamin Pavard te wisselen ten faveure van Serge Gnabry. Het bleek een gouden zet. Gnabry kwam in de 66ste minuut binnen de lijnen bij een 0-0 stand en nog geen vier minuten later tekende Leroy Sané voor het openingsdoelpunt. Gnabry was even later betrokken bij het eigen doelpunt van Everton, waarna Robert Lewandowski en Sané de eindstand bepaalden.

“Julian voelt zich erg ziek, maar met zijn hoofd is helemaal niets mis”, zei Toppmöller op de persconferentie. “Dat was een superidee van hem. Met Serge werden we veel gevaarlijker. Het was een moedig besluit. Goed gedaan, Julian”, aldus de assistent-trainer, die benadrukte dat het Nagelsmann was die de omzetting deed: “Het was Julian die besliste over de wissels, dat moet je ook overlaten aan de hoofdtrainer.”

Na drie groepswedstrijden staat Bayern er uitstekend voor in de groepsfase van de Champions League. De Duitse grootmacht opende sterk met een 0-3 overwinning op Barcelona, waarna Dynamo Kiev met 5-0 werd verslagen. Na de 0-4 zege in Lissabon komt Bayern op negen punten en een doelsaldo van plus twaalf, en is kwalificatie voor de achtste finales binnen handbereik.