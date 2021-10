Union Berlin-clubleiding aangevallen bij horecabezoek in Rotterdam

Onder meer 1. FC Union Berlin-voorzitter Dirk Zingler, algemeen directeur Oskar Kosche en persvoorlichter Christian Arbeit zijn woensdagavond in Rotterdam aangevallen door een groep aanhangers van Feyenoord, zo bericht Berliner Kurier. De clubleiding had zich in De Huismeester gemengd in een groep Union Berlin-supporters, toen een groep van ongeveer twintig personen de horecagelegenheid bekogelde met stoelen en andere voorwerpen. Feyenoord neemt het vanavond in de Conference League om 18.45 uur op tegen de nummer vijf van de Bundesliga.

De bezoekers van de horecagelegenheid werden woensdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur aangevallen. Een slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd, zo laat de politie weten op Twitter. Een persoon is aangehouden, andere verdachten zijn op de vlucht geslagen. De bezoekers van De Huismeester zijn opgevangen en de politie zoekt naar getuigen die meer weten over het incident.

Volgens de Berliner Kurier waren aanhangers van Feyenoord gericht op zoek naar bezoekende supporters. De Duitse krant meldt dat ook aanwezige vrouwen werden aangevallen. “Het was geenszins een groep fans die erop uit was om geweld uit te wisselen. Zij zaten gewoon vredig bij elkaar met een drankje na het werk”, zo klinkt het over de fans van Union Berlin. “De aanvallers ontsnapten snel. Onder politiebegeleiding is de groep teruggekeerd naar het hotel.”

“Er ligt heel veel glas en er vlogen stoelen door de lucht’’, vertelt eigenaar Thijmen van den Ende aan Dagblad 010. ''We houden toch allemaal zo van die club hè? Maar een terras slopen in jullie eigen bloedmooie stadje is niet zo netjes toch?! Er zou in groepsapps rondgaan dat hier supporters van Union Berlin zouden zitten. In werkelijkheid bleek het om de staf en de boardroom te gaan.’’