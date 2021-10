Koopmeiners maakt indruk op Old Trafford: ‘Nu al een leider’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 23:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:34

Teun Koopmeiners heeft in zijn eerste maanden als speler van Atalanta een goede indruk gemaakt op Rafael van der Vaart. De middenvelder ging met zijn ploeg woensdagavond na een 0-2 voorsprong weliswaar met 3-2 onderuit tegen Manchester United, maar bewees wel zijn waarde met een puntgave assist. Ook afgelopen weekend kwam Koopmeiners al uitstekend voor de dag in de Serie A tegen Empoli (1-4 winst).

Koopmeiners kreeg van trainer Gian Piero Gasperini het vertrouwen tegen United en zag hoe mede daardoor Marten de Roon een linie zakte naar de defensie. Atalanta begon voortvarend en stond binnen een half uur op een comfortabele 0-2 voorsprong. In de tweede helft ging het echter alsnog mis voor de Italianen en maakte United via een kopbal van Cristiano Ronaldo de comeback compleet in de slotfase. Bij de tweede treffer van Atalanta legde Koopmeiners een corner perfect op het hoofd van Merih Demiral, die het leer alleen maar hoefde te schampen voor de 0-2.

"Ik denk dat dit een geweldige stap is voor hem, van AZ naar Atalanta", vertelde Van der Vaart voor aanvang van het duel bij Ziggo Sport. "Het is niet de absolute top, maar een hele mooie club. Hij heeft zo'n heerlijk linkerbeen. Het straalt wel iets uit. Hij heeft de Theo Janssen lange bal zeg ik altijd, een van de mooiste lange ballen die ik gezien heb. Ik vind dat hij uitstraalt wat hij bij AZ heeft, hij begint nu al een beetje een leider te worden. Hij straalt uit dat hij zich goed voelt en het is een goed signaal dat ze hem durven aan te spelen."

Koopmeiners wisselt bij Atalanta vooralsnog basisplaatsen af met invalbeurten. Bij Oranje bleef hij tijdens de laatste WK-kwalificatieduels op de bank. "Hij straalt echt wat uit", benadrukt Van der Vaart nogmaals. "Hij komt ook vaak aan de bal, ze zoeken hem. Die corner is echt heel goed aangesneden. Soms moet hij ook een beetje mazzel hebben dat je een bal goed raakt. In dit soort wedstrijden kan hij niet beslissend zijn, maar ze hebben natuurlijk ook een heel goed elftal. Voordat hij kwam waren ze al goed. Je ziet dat de trainer vertrouwen in hem heeft en dat is een goed teken."