Cristiano Ronaldo redt Manchester United opnieuw in Champions League

Woensdag, 20 oktober 2021 om 22:52 • Dominic Mostert

Manchester United heeft op spectaculaire wijze de tweede overwinning geboekt in de groepsfase van de Champions League. De topclub uit de Premier League maakte een 0-2 achterstand ongedaan tegen Atalanta: 3-2. Negen minuten voor tijd maakte Cristiano Ronaldo het winnende doelpunt. Hij redde Manchester United zodoende opnieuw, nadat hij drie weken geleden al het winnende doelpunt maakte tegen Villarreal. In de andere wedstrijd in de groep zegevierde Villarreal woensdagavond met 1-4 over Young Boys. Op dit moment staat Manchester United met zes punten bovenaan, volgen Atalanta en Villarreal met vier punten en sluit Young Boys met drie punten de hekken.

Manchester United - Atalanta 3-2

De druk op Ole Gunnar Solskjaer nam toe na de 4-2 nederlaag tegen Leicester City van zaterdag, maar het eerste halfuur van de wedstrijd tegen Atalanta zorgde voor nog meer wanhoop op Old Trafford. Atalanta, met Teun Koopmeiners op het middenveld en Marten de Roon in de achterhoede vanwege het nodige blessureleed, opende de score na een kwartier spelen. In balbezit trok Josip Ilicic zich terug uit het strafschopgebied, waarna hij opmerkte dat Davide Zappacosta juist daarheen sprintte. Ilicic verstuurde op het juiste moment de pass, waarna Zappacosta met een lage voorzet de vrijstaande Mario Pasalic in staat stelde om van dichtbij te scoren. Na een klein halfuur werd het zelfs 0-2, doordat Merih Demiral overtuigend raak kopte na een scherp aangesneden corner van Koopmeiners.

Diezelfde Demiral voorkwam aan de overzijde met een uiterste krachtsinspanning dat Marcus Rashford scoorde. Aan het begin van de tweede helft stuitte Cristiano Ronaldo van dichtbij op keeper Juan Musso na goed voorbereidend werk van Fernandes, die even daarna wél een assist gaf: na een onzuivere pass van Ilicic gaf Fernandes een fraaie pass aan Rashford, die wegliep bij de defensie en de verre hoek vond. Daarna ontstonden kansen op de gelijkmaker. Na een voorzet van Mason Greenwood troff Scott McTominay van dichtbij de paal toen hij de bal met de knie raakte; Musso pareerde een schot van Ronaldo. De thuisploeg kwam echter goed weg toen David de Gea inzetten van Duván Zapata en Ruslan Malinovskyi keerde.

Een kwartier voor tijd kwam Manchester United toch langszij. Na een voorzet van Jadon Sancho vanaf de rechterflank kopte Edinson Cavani de bal door richting Harry Maguire. De verdediger kreeg veel vrijheid bij de tweede paal en schoot binnen in de linkerhoek: 2-2. Manchester United wist de comeback te completeren dankzij Ronaldo. Nadat Atalanta een hoekschop van Fernandes wegwerkte, hielden the Red Devils het balbezit. Luke Shaw verzond een voorzet, waar Ronaldo op zijn typerende wijze op reageerde: hij hing in de lucht en kopte overtuigend raak. Zodoende redde hij de ploeg opnieuw, net als drie weken geleden tegen Villarreal.

Young Boys - Villarreal 1-4

Na de zure nederlaag tegen Manchester United van drie weken geleden, door het doelpunt van Ronaldo diep in de blessuretijd, zocht Villarreal naar de eerste driepunter in de groepsfase. Met Arnaut Danjuma in de basis waren de bezoekers al na vijf minuten trefzeker. Na een aanval over de linkerflank verstuurde Alfonso Pedraza een scherpe voorzet richting het strafschopgebied. De verdediging van Young Boys liet zich verrassen door Yeremi Pino, die bij de tweede paal op de juiste plek stond om binnen te koppen. Pino vierde zijn negentiende verjaardag daarmee in stijl en werd de eerste tiener ooit die op zijn verjaardag tot scoren kwam in de Champions League. Na een kwartier verdubbelde Villarreal de marge uit een nieuwe kopbal. Een indraaiende vrije trap vanaf de linkerflank van Dani Parejo werd op waarde geschat door Gerard Moreno, die van dichtbij vrij raak kopte.

De bezoekers haalden opgelucht adem toen Michel Aebischer snoeihard tegen de paal schoot, de bal via het hoofd van doelman Geronimo Rulli terugkeerde in het spel en Meschack Elia naast schoot. Er volgden in de tweede helft nog meer kansen en veertien minuten voor tijd zorgde Elia voor de 1-2 toen hij twee verdedigers zijn hielen liet zien en geen fout maakte in een één-op-één-situatie met de keeper. De spanning keerde terug, maar werd twee minuten voor tijd uit de wedstrijd gehaald na een counter van Villarreal. Danjuma stuitte op keeper David Von Ballmoos, waarna Moreno de rebound benutte. De huidige nummer twaalf van LaLiga werkte in de blessuretijd nog aan het doelsaldo. Invaller Samuel Chukwueze bepaalde de eindstand na voorbereidend werk van Moreno: 1-4.