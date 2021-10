Sané geeft schitterend startschot voor klinkende zege Bayern München

Woensdag, 20 oktober 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel

Bayern München heeft woensdagavond een grote stap gezet richting overwintering in de Champions League. De sterrenploeg van Julian Nagelsmann werd zeventig minuten in bedwang gehouden door Benfica, maar na een schitterende vrije trap van Leroy Sané was er plots geen houden meer aan: 0-4. De zege van Bayern, dat met negen punten uit drie stijf bovenaan staat in Groep E, lijkt gunstig voor Barcelona. De Catalanen wonnen eerder op de avond van Dynamo Kiev (1-0) en staan met drie punten derde. Benfica staat daar met vier punten vlak boven, terwijl de Oekraïners puntenloos onderaan staan.

Bij Bayern stond Kingsley Coman voor het eerst sinds zijn lichte hartoperatie in de basis, waardoor Serge Gnabry genoegen moest nemen met een plek op de bank. Al in de vijfde minuut dook Leroy Sané achter de defensie van Benfica, maar de linkerspits raakte de bal niet goed genoeg om die in de verre hoek te plaatsen. Odysseas Vlachodimos, de doelman van de Portugezen, had vier minuten later een fraaie save in huis op een volley van dichtbij van Robert Lewandowski.

Nu telt die zeker wel ??



Leroy Sané schiet Bayern op heerlijke wijze op 0-1. De keeper is kansloos op deze fijne trap ??#ZiggoSport #UCL #BENBAY pic.twitter.com/MdxeSxjL1I — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 20, 2021

Vlachodimos had na een half uur spelen ook een redding in huis op een dreigende poging van Coman, die eerst zijn tegenstander had uitgekapt. Zelf brak Benfica in een snelle tegenaanval uit via Darwin Núñez, die zich in het strafschopgebied wist te onttrekken aan Dayot Upamecano. De spits van Benfica haalde venijnig uit, maar zag Manuel Neuer weergaloos redden. Aan het eind van de eerste helft mikte Sané na een fraaie actie rakelings naast, terwijl Lewandowski een intikker afgekeurd zag worden vanwege hands in de aanloop.

Twee minuten na rust raakte Benjamin Pavard de paal, nadat de rechtsback van Bayern een voorzet van Coman had gecontroleerd. De Duitsers zagen vervolgens opnieuw een doelpunt afgekeurd worden. Ditmaal mocht een intikker van Thomas Müller niet doorgaan, omdat Coman nipt buitenspel had gestaan in de aanloop. Aan de overzijde van het veld bracht Neuer schitterend redding op een poging van Diogo Gonçalves, wiens schot op weg was naar de kruising.

Twintig minuten voor tijd wist Bayern eindelijk een geldig doelpunt op het scorebord te zetten. Dat was te danken aan Sané, die een vrije trap van meer dan twintig meter prachtig binnen schoot: 0-1. Tien minuten later viel het doek voor Benfica, toen een voorzet van de ingevallen Gnabry ongelukkig in eigen doel werd gelopen door Everton: 0-2. Weer twee minuten later scoorde Bayern opnieuw. Sané kreeg de bal met enig geluk vlak voor het doel voor de voeten en bood met een breedtebal een intikker aan Lewandowski: 0-3. Plots sneden de Duitsers als een mes door de boter en Sané kon de 0-4 binnen tikken na een lage voorzet van Josip Stanisic.