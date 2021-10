‘Ajax is van niveau-Bayern München en kan Champions League winnen’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 21:32 • Jeroen van Poppel

Ajax wordt na de wonderlijke avond tegen Borussia Dortmund (4-0 zege) bedolven onder de complimenten. Rob Alflen, die in de jaren negentig voor de Amsterdammers speelde, gaat zelfs zo ver dat hij denkt dat Ajax in staat is om de Champions League te winnen. "Ik geloof dat Ajax van het niveau-Bayern München en -Manchester City is", aldus de huidige assistent-trainer van Sjors Ultee bij Fortuna Sittard tegenover het Algemeen Dagblad.

Volgens Alflen is de aanvallende speelstijl van Ajax vergelijkbaar met de genoemde grootmachten. "Die laten een tegenstander ook amper ademhalen", aldus de voormalig middenvelder, die 44 uitkwam voor Ajax. Alflen sluit dus niet uit dat de ploeg van Erik ten Hag de grootste Europese clubprijs dit seizoen wint. "Ik weet dondersgoed dat het gemakkelijker gezegd dan gedaan is, en je moet ook niet drie heel grote clubs achter elkaar treffen, maar in mijn ogen kan het gebeuren."

Alflen verloor dit seizoen met Fortuna Sittard met grote cijfers van Ajax (0-5) en raakte dinsdag opnieuw onder de indruk van de Amsterdammers. "Ik denk: wie kan deze ploeg stoppen?", aldus de ex-trainer van FC Utrecht. "De tijd van de Spaanse hegemonie is voorbij. Voor Barcelona en Real Madrid hoeft Ajax niet meer bang te zijn."

Ook Marciano Vink laat zijn licht schijnen op het huidige Ajax. De oud-middenvelder van de club denkt dat er vijf tot zes topclubs zijn die favoriet zijn voor de eindzege in de Champions League. "Daaronder zit Ajax denk ik nog", aldus Vink. "Maar je ziet wel verschuivingen plaatsvinden door de vele transfers. En we hebben gezien hoe hoog het niveau is dat Ajax kan halen, terwijl heel Europa meekijkt. Als ze redelijk gunstig loten, want dat blijft een loterij, en fit blijven, kan er van alles gebeuren."