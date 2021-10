Piqué grijpt record en helpt Barcelona aan broodnodige overwinning

Woensdag, 20 oktober 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Barcelona heeft woensdagavond een belangrijke zege geboekt in de Champions League. De ploeg van Ronald Koeman won in het Camp Nou erg moeizaam van Dinamo Kiev: 1-0. Gerard Piqué werd als matchwinner meteen de oudste doelpuntenmaker ooit van Barcelona in de Champions League. De verdediger is met 34 jaar en 260 dagen ouder dan Sylvinho (34 jaar en 241 dagen) was toen die zijn laatste goal maakte. Barcelona staat derde met drie punten in Groep E en zal hopen dat Bayern München later op de avond wint van Benfica; Kiev blijft puntenloos onderaan.

Koeman koos ervoor om Ansu Fati uit de basis te halen, waardoor er een plek in de spits vrijkwam voor Luuk de Jong. Clément Lenglet kreeg centraal achterin een kans door de afwezigheid van Eric García (schorsing) en Ronald Aráujo (blessure). Sergiño Dest begon net als tegen Valencia (3-1 winst) als rechtsbuiten en kreeg al vroeg in de wedstrijd een aardige kans, maar kon zijn kopbal van dichtbij niet goed sturen.

Barcelona pakt eindelijk de voorsprong! ?? Gerard Pique toont zich een spits en werkt binnen voor de 1-0 ?#ZiggoSport #UCL #BARKIE pic.twitter.com/1XzAS8AjFo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 20, 2021

Barcelona nam het initiatief stevig in handen, maar het draaide allesbehalve soepel bij de Catalanen. Toch leverde de druk van de thuisploeg mondjesmaat kansen op. Luuk de Jong kopte uit een vrije trap van Depay rakelings naast en zag daarna een schot vanaf de rand van het strafschopgebied uit de hoek worden getikt door Georgiy Bushchan. Een enorme kans volgde na ruim een half uur voor Dest, die bij de tweede paal in vrijheid recht op de doelman schoot. Enkele seconden later ging de bal er alsnog in, toen Gerard Piqué al vallend een voorzet van Alba binnen liep: 1-0.

In de rust greep Koeman in door Fati en Philippe Coutinho te brengen voor Luuk de Jong en Óscar Mingueza, waardoor Dest rechtsback werd. Frenkie de Jong werd al snel vrijgespeeld in het strafschopgebied, maar de middenvelder maakte een verkeerde keuze door niet zelf te schieten. Toen Fati even later de bal onderschepte bij doelman Bushchan had de invaller de bal juist moeten afleggen naar een toegesnelde medespeler, maar in plaats daarvan ging hij voor een mislukte staande omhaal.

Barça bleef zoeken naar een eventueel bevrijdende tweede treffer, maar Coutinho mikte na terugleggen Fati hard over. Tot groot gejuich van de aanhang van de Spanjaarden kwam Sergio Agüero een kwartier voor tijd het veld in. Barcelona wist geen grote kansen meer af te dwingen, maar gaf ook niets weg en sleepte de zege daarmee over de streep.