CL-overwintering ver weg voor Van Bommel na defensief geschutter

Woensdag, 20 oktober 2021 om 20:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:40

VfL Wolfsburg heeft zichzelf dinsdagavond een hele slechte dienst bewezen met het oog op eventuele overwintering in de Champions League. De ploeg van trainer Mark van Bommel ging op bezoek bij Red Bull Salzburg meerdere keren opzichtig in de fout in defensief opzicht en moest met 3-1 buigen. Door de nederlaag staat Wolfsburg derde in Groep G en wacht het nog altijd op de eerste zege van dit Champions League-seizoen. Salzburg gaat met zeven punten uit drie duels aan de leiding.

Van Bommel moest het in Oostenrijk stellen zonder Wout Weghorst. De spits, die in de Bundesliga zijn basisplaats is kwijtgeraakt, is besmet geraakt met het coronavirus en zit in verplichte thuisisolatie. Zijn plek in de punt van de aanval werd net als zaterdag ingenomen door Lukas Nmecha. Salzburg had niet lang nodig om de eerste dreun van de wedstrijd uit te delen. Al na drie minuten spelen lag de bal in het net, toen Kevin Mbabu verschrikkelijk in de fout ging en Karim Adeyemi binnendoor liet gaan. De aanvaller bleef oog in oog met Koen Casteels koel en schoot raak in de korte hoek.

Een rappe voorsprong ????



Karim Adeyemi schiet Red Bull Salzburg op een 1-0 tegen Wolfsburg ?#ZiggoSport #UCL #SALWOB pic.twitter.com/GviTZ0GHsX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 20, 2021

Heel lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, daar Wolfsburg na een kwartier spelen de stand alweer gelijk trok. Uit een corner van Maximilian Arnold kopte Nmecha raak in de verre hoek: 1-1. Die tussenstand was op dat moment een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen op het veld. Beide ploegen wisten maar amper tot uitgespeelde kansen te komen, waarbij Salzburg de beste mogelijkheid kreeg om met een voorsprong de rust in te gaan. Een schot van Luka Sucic kon nog net met de voeten worden gekeerd door Casteels. Ook in het tweede bedrijf waren de momenten van opwinding bijna op één hand te tellen.

Nadat eerst nog een schot van Sucic kon worden geblokt door Jérôme Roussillon, was het na ruim een uur spelen wel raak. Opnieuw zag de defensie van Wolfsburg er niet sterk uit. Tussen een woud van verdedigers kreeg Noah Okafor de bal enigszins gelukkig voor de voeten om van dichtbij doeltreffend uit te halen: 2-1. Wolfsburg had via Renato Steffen wel de kans om op gelijke hoogte te komen, maar de aanvaller kon zijn voet niet achter de bal krijgen bij een rebound. Niet veel later gooide de thuisploeg het duel in het slot. Weer was Okafor het eindstation en liet de Zwitser Casteels voor de derde keer kansloos: 3-1.