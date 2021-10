‘Van Hooijdonk werd uitgelachen, maar zal nu stilaan zelf lachen'

Woensdag, 20 oktober 2021 om 18:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:16

Daags na de eclatante zege van Ajax in de Champions League tegen Borussia Dortmund (4-0) wordt er veel gezegd en geschreven over het spel van de Amsterdammers. Ook Youri Mulder was onder de indruk van wat hij dinsdagavond te zien kreeg in de Johan Cruijff ArenA. De oud-voetballer roem Jurriën Timber en Erik ten Hag en schat de huidige ploeg hoger in dan het elftal dat in 2019 de halve finale van de Champions League haalde.

"Ik denk dat de huidige ploeg nóg beter is, het is nog meer een collectief", blikt Mulder terug bij Sporza. "Destijds steunde de ploeg nog veel op de individuele klasse van jongens als Hakim Ziyech, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, de centrale as. Nu is de kwaliteit meer uitgebalanceerd. Timber, amper twintig jaar, schakelde gisteren Haaland gewoon uit. Met Lisandro Martínez en Edson Álvarez heb je twee Zuid-Amerikanen die voor onverzettelijkheid zorgen, maar ook technisch heel goed zijn. En Dusan Tadic en Daley Blind hebben tonnen ervaring."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mulder benadrukt dat hij een ploeg zelden zo goed heeft zien voetballen als Ajax dinsdag. De Amsterdammers dichtten Dortmund de grootste nederlaag toe in de Champions League en verbraken meerdere records. "Prestaties zoals die van Ajax, met dergelijke spelkwaliteit, snelheid, techniek... Ik kan ze op één hand tellen", stelt Mulder. "Wat Ajax toonde was zeer zeldzaam, een absoluut genot om mee te maken. Ook de passing was heel geconcentreerd bij Ajax, het ging zó snel. Alles paste in elkaar. En Dortmund is niet zomaar een ploeg, hè. Maar Haaland werd gewoon geneutraliseerd door de Ajax-verdediging."

Ook Ten Hag ontvangt lovende woorden van Mulder. "Zijn hand is al zichtbaar sinds de succescampagne in de Champions League, toen Ajax in de halve finale strandde", aldus de voormalig speler van Schalke 04 en FC Twente. "Nadien zijn heel veel spelers vertrokken, maar Erik maakt spelers echt beter. In Nederland heb je een groepje trainers dat op een bepaalde manier is opgeleid. Fred Rutten heeft daarin een centrale rol gespeeld. Ten Hag heeft die spelvisie uitgebouwd tot het huidige succes. Hij heeft zijn succesploeg bij Ajax in 2019 op dezelfde manier opgebouwd als zijn huidige ploeg. Je ziet vergelijkbare elementen die terugkomen. Dat getuigt van de kracht van de coach."

En dus is het volgens Mulder niet ondenkbaar dat Ajax ook dit jaar ver kan komen in het grootste Europese clubtoernooi. "Als ze beter willen doen dan in 2019 zullen ze met deze generatie spelers de finale moeten halen", aldus Mulder. "Maar tegenwoordig heeft Ajax genoeg geld om hun goede spelers langer vast te houden, ze hoeven niet meer te zwichten voor het geld van Europese subtoppers. Begin dit seizoen zei Pierre van Hooijdonk dat Ajax wel eens tot aan de finale zou kunnen komen. Hij werd toen uitgelachen, maar Pierre zal nu stilaan zelf lachen. Als je ziet wat Ajax gisteren deed - en als het dit niveau doortrekt - dan kan het iedereen verslaan."