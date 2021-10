Nederlands spitsenduo moet puntloos Barça redden tegen Kiev

Woensdag, 20 oktober 2021 om 17:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:54

Ronald Koeman heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor het duel met Dinamo Kiev in de Champions League. Barcelona is er alles aan gelegen om een resultaat te halen. De Catalanen verloren hun eerste twee groepsduels van Bayern München en Benfica en moeten vrezen voor overwintering in het grootste Europese clubtoernooi. De aftrap vindt om 18:45 uur plaats in het Camp Nou.

Barcelona zal in het Champions League-duel met Dinamo Kiev voort willen borduren op de 3-1 zege op Valencia in LaLiga van afgelopen zondag. Ansu Fati sierde zijn rentree in de basis na een zware knieblessure op met een doelpunt. De overwinning op los Che geeft Ronald Koeman de nodige lucht. Door pijnlijke nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0) begon Barcelona met een valse start aan het nieuwe Champions League-seizoen. De dubbele ontmoeting in Groep E van het miljardenbal met Dinamo Kiev wordt voor de Catalanen cruciaal om de hoop op Europese overwintering in leven te houden.

Koeman kan tegen Dinamo Kiev geen beroep doen op Pedri en Ronald Araújo, die beiden ontbreken vanwege een hamstringblessure. Bovendien is Eric García geschorst na zijn rode kaart tegen Benfica. Zoals gebruikelijk verdedigt Marc-André ter Stegen het doel van los Azulgrana. Jordi Alba keerde tegen Valencia terug van blessureleed en vult de linksbackpositie in. Door de schorsing van García vormt Clément Lenglet het hart van de defensie met Gerard Pique en Óscar Mingueza, terwijl de in vorm verkerende Sergino Dest als rechtsback start.

Het middenveld wordt gevormd door Gavi, Sergio Busquets en Frenkie de Jong. Dat betekent dat Sergi Roberto op de bank begint. Ook Ansu Fati start vanaf de reservebank. De aanvaller krijgt rust van Koeman en ziet toe hoe de voorhoede wordt gevormd door Luuk de Jong en Memphis Depay. Daarbij zal laatstgenoemde vaker vanaf de linkerkant komen. De Jong bleef tegen Valencia de volledige wedstrijd op de bank en mocht tegen Atlético een kwartiertje invallen.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, F. De Jong, Gavi; L. De Jong, Depay