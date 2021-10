Newcastle vraagt fans niet meer in Arabische kledij naar het stadion te komen

Woensdag, 20 oktober 2021 om 17:07

Newcastle United heeft zijn supporters opgeroepen om niet langer in Arabische kledij naar het stadion te komen. The Magpies werden onlangs overgenomen door Public Investment Fund uit Saudi-Arabië. Dat zorgde ervoor dat de nodige supporters tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur van afgelopen zondag (2-3 nederlaag) verkleed in gewaden bij het St. James’ Park verschenen.

“Newcastle vraagt de supporters vriendelijk om het na te laten om traditionele Arabische kleding of op het Midden-Oosten geïnspireerde hoofddeksels te dragen naar de wedstrijden, als ze dit normaal gesproken niet doen”, schrijft Newcastle in een statement op de officiële website. “Een aantal supporters heeft recent St. James’ Park bezocht met dergelijke hoofddeksels en gewaden, om de overname van de club door Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners en RB Sports & Media te vieren.”

“Niemand van de nieuwe eigenaren voelde zich beledigd door de kleding van de fans, die de overname op deze manier vierden. Het was een gebaar dat positief en gastvrij bedoeld en begrepen is”, vervolgt het statement van the Magpies. “Toch blijft er een mogelijkheid dat de kledingstijl van de fans als cultureel ongepast wordt ervaren of een belediging vormt voor andere mensen. Alle bezoekers van de club worden zoals altijd aangemoedigd om te dragen wat binnen de norm van hun cultuur of religie past en blijven de brede en rijke multiculturele gemeenschappen en groepen weerspiegelen waar de club trots op steunt.”

Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners en RB Sports & Media namen twee weken geleden voor 350 miljoen euro de aandelen van clubeigenaar Mike Ashley over. Die drie bedrijven hebben samen een geschat eigen vermogen van 350 miljard euro en daarmee heeft Newcastle opeens veruit de rijkste eigenaar ter wereld.