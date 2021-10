Toon Gerbrands boos na boete van de UEFA: ‘Voor ons is de maat vol’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 16:41 • Chris Meijer • Laatste update: 16:49

De UEFA heeft PSV een forse boete opgelegd naar aanleiding van het uitduel met Sturm Graz in de Europa League. De Eindhovenaren maken via de officiële kanalen bekend dat er 33.625 euro dient te worden betaald, onder meer voor vernielingen in het stadion van de Oostenrijkse club. Algemeen directeur Toon Gerbrands wil de schade graag verhalen op de daders.

“Voor ons is de maat meer dan vol. Wij accepteren het niet langer dat mensen zich uit naam van PSV misdragen, zeker niet als wij te gast zijn. Dit wangedrag valt niet onder supporten en ik wil dat het voorgoed stopt. Wij hebben inmiddels contact opgenomen met de Oostenrijkse autoriteiten en met Sturm Graz en zetten alles op alles om de daders te identificeren. De boete zullen we op hen verhalen”, zegt Gerbrands op de website van PSV.

PSV won drie weken geleden met 1-4 in Oostenrijk. Ondanks dat PSV op bezoek bij Sturm Graz een relatief comfortabele avond beleefde, vonden er klaarblijkelijk misdragingen plaats rond het vak met meegereisde supporters. PSV ontvangt de geldboete van de UEFA omdat er tijdens de wedstrijd vanuit het uitvak objecten op het veld werden gegooid en er door Eindhovense supporters vernielingen zijn aangericht in de Merkur-Arena. PSV benadrukt in het bericht op zijn website dat er niet voor het eerst om deze reden een boete wordt ontvangen.

Eerder dit seizoen werd PSV door de UEFA bestraft voor ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Galatasaray. Naast een boete van 1500 euro moesten de vakken G en H worden leeg gehouden tijdens de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland. “Het is jammer dat er nu een heel vak de dupe wordt van enkele mensen die hun seizoenkaarten hebben doorverkocht”, sprak Gerbrands toen. “Tegen hen zullen wij optreden.”