Slot: ‘Dat wil niet zeggen dat het dan misschien wel zonde van het geld is’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 16:23

Feyenoord-supporters zijn uitstekend in staat om zonder vuurwerk voor een fenomenale avond te zorgen, zo vindt Arne Slot. Op de persconferentie voorafgaand aan de Conference League-wedstrijd tussen Feyenoord en 1. FC Union Berlin werd de trainer gevraagd naar de nieuwe boete die de Rotterdammers afgelopen week kregen voor het afsteken van vuurwerk. Slot bevestigde tijdens het persmoment ook dat Luis Sinisterra niet okselfris is voor het Europese duel met de nummer vijf van de Bundesliga.

Feyenoord werd eerder deze week voor de vierde keer dit seizoen beboet door de UEFA. Vanwege het afsteken van vuurwerk en blokkeren van trappen door een deel van de fans in het Conference League-duel met Slavia Praag kregen de Rotterdammers een boete van 50.000 euro. Toch benadrukt Slot dat de sfeer in De Kuip ‘schitterend’ is. “Bij avondwedstrijden sowieso, maar ook bij Europese wedstrijden en volgens mij hebben wij daar het vuurwerk helemaal niet eens voor nodig, want ook tegen NEC Nijmegen was het geweldig zonder het vuurwerk. Als je het veld opkomt en je ziet het vuurwerk, denk je in eerste instantie: oh, dat ziet er wel leuk uit, maar je volgende gedachte is: het kost ons wel weer een hoop geld.”

De trainer weet zeker dat Het Legioen tijdens het Conference League-duel met Union Berlin in staat is om voor een goede sfeer te zorgen. “Volgens mij zijn onze supporters er uitstekend toe in staat om er ook zonder vuurwerk een fenomenale avond van te maken”, meent hij. “Ik hoop dat dit morgen gaat gebeuren, zodat het ons geen geld kost.” Op de vraag vanuit de perszaal of Slot het geld van de boete liever in de winter ergens anders in investeert, reageert de trainer lachend. “Nou, als ik zo de bedragen van de boetes zie, heb ik niet het idee dat we daar heel veel spelers van kunnen kopen, maar dat wil niet zeggen dat het dan misschien wel zonde van het geld is.”

Slot kon tijdens de laatste Eredivisie-wedstrijd tegen RKC (2-2) geen beroep doen op Sinisterra, die vanwege interlandverplichtingen ontbrak. Het is nog niet zeker of de vleugelaanvaller donderdagavond kan spelen tegen Union Berlin. “Luis is niet helemaal okselfris teruggekomen vanuit Colombia”, zei de Feyenoord-trainer tijdens de persconferentie. “Die moest gisteren wat aangepast trainen. Met niet okselfris zit het niet in een blessure, maar meer dat hij niet helemaal fit is. Dat zal vandaag bekeken moeten worden of hij klaar is om morgen te spelen."

"Wat mij opvalt is dat veel clubs zeggen, nadat ze tegen Union hebben gespeeld, dat het hun slechtste wedstrijd was", zo blikt Slot vooruit op de ontmoeting met Union Berlin. "Dat zegt veel over Union. Ze leggen de bal op de vijf meter, schieten hem zo hard mogelijk naar voren en gaan daar de strijd aan. Ik heb veel wedstrijden gezien van dit elftal en ze geven heel weinig kansen weg en krijgen zelf ook weinig kansen."

Slot neemt het op voor Senesi

Slot nam het tijdens de persconferentie op voor Marcos Senesi, die ongelukkig oogde in de wedstrijden tegen Vitesse en RKC Waalwijk. "Ik denk dat het voor Marcos ook even een omschakeling is. 'Met de manier waarop wij nu spelen moet hij veel meer aan de bal betekenen en dat moet nu ook op een andere manier in de verdediging. Dat heeft hij een langere periode heel erg goed gedaan. Nu verliest hij helaas, en ook voor ons, twee keer een bal waar een tegengoal uitkomt. Ik moet eerlijk zeggen, die tegen RKC: als er twintig seconden na balverlies een tegendoelpunt komt, is er ook een hele hoop in de tussentijd te doen om die goal te voorkomen. Ik vind dat wel een ander moment dan tegen Vitesse."