Tottenham Hotspur zonder tiental, maar met Steven Bergwijn tegen Vitesse

Woensdag, 20 oktober 2021 om 16:03 • Laatste update: 16:17

Tottenham Hotspur reist met een behoorlijk gemankeerde selectie af naar Arnhem voor het Conference League-duel met Vitesse, dat donderdagavond op het programma staat. De tien veldspelers die afgelopen zondag tegen Newcastle United in actie kwamen, zullen niet van de partij zijn in het uitverkochte GelreDome. Manager Nuno Espirito Santo onthult op de persconferentie daags voor het duel dat Steven Bergwijn wél aan de aftrap zal staan tegen Vitesse.

Harry Kane, Lucas Moura, Pierre-Emile Hojbjerg, Eric Dier, Heung-Min Son, Tanguy N’Dombele, Oliver Skipp, Cristian Romero, Sergio Reguilon en Emerson Royal zijn niet met Tottenham meegereisd naar Nederland. “Zondag wacht weer een wedstrijd tegen West Ham United. We proberen alle competities en wedstrijden te respecteren, maar we denken dat het nu beter is om wat spelers acht te laten zodat ze goed kunnen herstellen en zondag weer mee kunnen doen”, zo tekent de Gelderlander op uit de mond van Nuno. “Wij nemen de Conference League wel degelijk serieus. Ik praat ook niet over een B-keus.”

De manager van Tottenham verklapt dat Bergwijn tegen Vitesse een basisplaats zal hebben. De aanvaller was een maand uit de roulatie met een enkelblessure, maar zat afgelopen weekeinde tegen Newcastle voor het eerst weer op de reservebank. “Toen ik in Nederland speelde, was Vitesse altijd moeilijk. Ze spelen goed voetbal, maar wij zijn Tottenham en hebben ook veel kwaliteit", zegt Bergwijn tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Vitesse en Tottenham. “Ik weet wat ik kan en het is nu tijd om mezelf weer te laten zien. Ik weet dat ik meer in mijn mars heb. Jullie zullen spoedig het beste van mij zien.”

“Ik kan bevestigen dat alle spelers die tegen NEC hebben gespeeld deel uit maken van wedstrijdselectie”, grapt Vitesse-trainer Thomas Letsch als hij gevraagd wordt naar zijn selectie. Zijn ploeg heeft na twee Conference League-wedstrijden drie punten, terwijl Tottenham vier punten verzamelde uit duels met Stade Rennes en Mura. “Tottenham heeft 25 spelers met grote kwaliteiten. Als Kane en anderen niet meedoen, staat er nog een goed team. Een gretig team ook, daar ben ik van overtuigd. Onze taak wordt er niet makkelijker mee als anderen spelen. Want die willen zich bewijzen en zullen alles doen om te winnen. Dit wordt gewoon een heel zware klus.”