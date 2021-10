Ronald Koeman krijgt slecht nieuws in aanloop naar el Clásico

Woensdag, 20 oktober 2021 om 15:07

Barcelona-trainer Ronald Koeman kan zondagmiddag tijdens el Clásico tegen Real Madrid geen beroep doen op Pedri en Ronald Araújo. Het tweetal ondervindt nog te veel hinder van hamstringblessures, zo meldt AS. Achter de naam van Ousmane Dembélé staat bovendien een vraagteken voor de kraker tegen de Koninklijke. De Franse aanvaller hoopt op zijn eerste speelminuten van het seizoen, nadat hij tijdens het EK een slepende hamstringblessure opliep.

Pedri liep in september een dijbeenblessure op en keerde tijdens het verloren Champions League-duel met Benfica (3-0) terug in de basiself van Koeman. De rentree van de middenvelder was echter van korte duur, want de Spaans international kampte vervolgens met een hamstringblessure. Pedri moest hierdoor al de competitieduels met Atlético Madrid (2-0 verlies) en Valencia (3-1 winst) aan zich voorbij laten gaan.

Araujo liep tijdens de afgelopen interlandperiode in de WK-kwalificatiewedstrijd van Uruguay tegen Argentinië ook een blessure aan zijn hamstring op. De verdediger moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen. Koeman hoopt zondagmiddag tijdens el Clásico wel een beroep te kunnen doen op Dembélé. De aanvaller liep op het Europees kampioenschap een hamstringblessure op en wacht nog op zijn eerste minuten van het seizoen.

“Ousmane is goed bezig op de training”, vertelde Koeman afgelopen weekeinde in aanloop naar het thuisduel met Valencia in LaLiga. “Maar hij heeft nog tijd nodig. Hij neemt deel aan gedeeltes van trainingen, maar er zijn nog dingen waarin hij beter moet worden. Het is lastig om te zeggen of hij in de Clásico er weer bij is. We moeten de komende dagen afwachten.”