Roger Schmidt denkt nog niet aan Ajax: ‘Dat is voor nu geen issue voor ons’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 14:31 • Laatste update: 14:45

Roger Schmidt is voorlopig nog niet bezig met de wedstrijd tegen Ajax, die komende zondag in de Johan Cruijff ArenA op het programma staat. De trainer van PSV kreeg in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco een vraag over de Amsterdammers en hun met 4-0 gewonnen Champions League-duel met Borussia Dortmund. Schmidt vond Ajax ‘goed’ en zag dat Borussia Dortmund ‘ver van zijn topniveau’ bleef, maar noemt de eerstvolgende tegenstander in de Eredivisie voor nu ‘geen issue’.

Met AS Monaco treft PSV in de woorden van Schmidt een ‘team met veel individuele kwaliteiten’. “Ze stonden net als wij bijna in de Champions League en hebben ook aan de bal mogelijkheden”, zo tekent het Eindhovens Dagblad op uit de mond van Schmidt. “Voor ons lijkt me deze wedstrijd in deze competitie nog crucialer dan die van zondag tegen Ajax. Waarom? Omdat de poulefase van de Europa League over zes duels gaat en in de Eredivisie 34 duels gespeeld worden. Zondag spelen wij tegen het beste team in deze competitie.”

“Ajax speelde goed en Dortmund bleef ver weg van hun topniveau. Uiteindelijk heeft onze wedstrijd daar helemaal niks mee te maken. Ajax is voor nu geen issue voor ons. Wij focussen ons op AS Monaco en om te winnen moeten we honderd procent geconcentreerd zijn”, vervolgt de trainer van PSV. Zowel PSV als AS Monaco hield vier punten over aan de eerste twee groepswedstrijden in de Europa League tegen Real Sociedad en Sturm Graz. Schmidt kan donderdagavond (vanaf 21.00 uur) in het Philips Stadion geen beroep doen op de geschorste Ibrahim Sangaré.

“Tegen Real Sociedad is het ons ook gelukt om een goede wedstrijd te spelen zonder Ibrahim, maar hij is wel een sleutelspeler voor ons”, benadrukt Schmidt. Hij noemt het doorschuiven van Olivier Boscagli naar het middenveld en inpassen van Armando Obispo in de defensie een optie, maar sluit tegelijkertijd niet uit dat Davy Pröpper naast Marco van Ginkel zal spelen. “Davy is fysiek in orde en heeft de afgelopen weken weer meegetraind.”

"Van zaterdag naar donderdag is niet zo'n probleem, omdat er genoeg tijd is om te rusten en te trainen. Van donderdag naar zondag is meestal problematischer, al zijn we nu in een goede conditie", zegt Schmidt over de fitheid in zijn selectie tegenover ESPN. "Ik krijg altijd te horen dat we vaak scoren in de laatste tien minuten. Dat is goed: als je op het einde goals kunt maken, dan ben je fysiek in orde. Ik denk dat we moeten beseffen dat we dit seizoen het hele team nodig hebben, gezien ons drukke schema."