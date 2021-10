Bruce krijgt torenhoog bedrag mee: ‘Ik was een tactisch incapabele idioot’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 13:42 • Chris Meijer

Steve Bruce kan een compensatie van 9,5 miljoen euro tegemoet zien na zijn vertrek bij Newcastle United, zo weet The Athletic te melden. The Magpies maakten woensdagochtend via de officiële kanalen bekend dat er ‘in onderling overleg’ was besloten om uit elkaar te gaan. Terwijl de zestigjarige oefenmeester in gesprek met de Daily Telegraph niet uitsluit dat zijn trainerscarrière er nu opzit, wordt er druk gespeculeerd over wie zijn opvolger gaat worden.

Bruce was bij Newcastle nog in het bezit van een doorlopend contract en die verbintenis bevatte een clausule die hem bij een voortijdig vertrek 9,5 miljoen euro zou opleveren. “Ik wil graag alle mensen bedanken die met mij hebben gewerkt, omdat ik veeleisend kan zijn”, zo spreekt Bruce zich na zijn vertrek bij Newcastle uit tegenover de Daily Telegraph. “Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Maar als je in de Premier League Birmingham City, Wigan Athletic, Hull City en Sunderland onder je hoede hebt gehad, kun je er op een gegeven moment beter mee omgaan.”

“Toen ik bij Newcastle kwam, dacht ik dat ik alles wel kon handelen wat naar me gegooid zou worden. Maar het was heel, heel moeilijk”, vervolgt de voormalig manager van Sheffield United, Huddersfield Town, Wigan Athletic, Crystal Palace, Birmingham City, Sunderland, Hull City, Aston Villa en Sheffield Wednesday, die sinds de zomer van 2019 bij Newcastle werkte. “Ik had het gevoel dat ik nooit gewild was, dat mensen wilden dat ik faalde. Ik las constant dat ik zou falen, dat ik waardeloos, een fat waste of space of een tactisch incapabele idioot was. Vanaf dag één.”

“Zelfs als we het qua resultaten goed deden, kreeg ik te horen dat het de manier van voetballen slecht was of dat we geluk hadden. Het was belachelijk. Ik heb geprobeerd ervan te genieten. Ik genoot van het gevecht, om mensen hun ongelijk te bewijzen. Maar het eist op een gegeven moment zijn tol”, stelt Bruce. Hij denkt dat dit waarschijnlijk zijn laatste kunstje als manager was. “Totdat ik een telefoontje krijg van een voorzitter met de vraag of ik ze kan helpen. Zeg nooit nooit, heb ik geleerd.”

Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over zijn opvolging bij Newcastle. De namen van Antonio Conte, Frank Lampard, Lucien Favre (allemaal clubloos), Brendan Rodgers (Leicester City), Roberto Martínez (bondscoach België), Wayne Rooney en Steven Gerrard (Rangers) vielen afgelopen week al. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt woensdag dat er voorlopig nog niet gesproken wordt met Antonio Conte. Er staan echter wel gesprekken met Paulo Fonseca (eveneens clubloos) en Favre op het programma, al is er voorlopig nog niets beslist.