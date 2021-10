Grootmacht meldt zich in strijd om Ajax-target Pepi

Wolverhampton Wanderers heeft de hoop op het aantrekken van Boubacar Kamara tijdens de winterse transferperiode nog niet opgegeven. Het contract van de middenvelder van Olympique Marseille, die ook in de belangstelling staat van AC Milan, loopt medio 2022 af. (Calciomercato)

AC Milan heeft River Plate-spits Julián Álvarez aangemerkt als potentieel transferdoelwit. De Argentijn, die ook in de belangstelling staat van Ajax, Aston Villa en Bayer Leverkusen, heeft een ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro in zijn contract staan. (Calciomercato)