Icardi plaatst kort na PSG - RB Leipzig opvallend bericht richting Wanda

Woensdag, 20 oktober 2021 om 12:32 • Laatste update: 12:45

De lucht tussen Mauro Icardi en zijn vrouw Wanda Nara lijkt opvallend genoeg geklaard. De spits van Paris Saint-Germain plaatste dinsdagavond - kort na afloop van de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig die hij aan zich voorbij liet gaan - via Instagram een emotioneel bericht gericht aan zijn vrouw. “Dank je, mijn liefste, voor het blijven vertrouwen in deze prachtige familie, dank je dat je de motor van ons leven bent”, schrijft Icardi.

Daarmee lijkt de soap die zaterdag begon een opvallend einde te krijgen. "Weer een gezin dat je kapot hebt gemaakt voor een slet!", schreef Nara afgelopen weekeinde in een post op haar Instagram Stories. Het koppel is sinds 2014 getrouwd. Nara was daarvoor gehuwd met Maxi López, de ploeggenoot van Icardi bij Sampdoria, totdat haar relatie met Icardi aan het licht kwam. Nara, die ook optrad als zaakwaarnemer van Icardi, volgde haar man inmiddels niet meer op sociale media.

Icardi publiceerde op zondag een foto waarop hij in Milaan te zien is met Nara, die toen nog een ring om haar vinger droeg. Hij voegde drie hartjes toe aan de publicatie. Nara reageerde op haar eigen account door een foto van haar eigen hand te delen, ditmaal zonder ring: “Ik vind mijn hand mooier zonder ring”, schreef Nara als onderschrift erbij. Argentijnse media waren ervan overtuigd dat het niet meer goed zou komen tussen Icardi en Nara. Icardi kreeg de afgelopen dagen toestemming om naar zijn vrouw af te reizen in Milaan. De spits liet de trainingen van zondag en maandag schieten in een poging zijn huwelijk te redden en achtte zichzelf uiteindelijk ook niet in staat om mee te spelen in de wedstrijd tussen PSG en RB Leipzig, die dinsdagavond in 3-2 eindigde.

Afgaande op de Instagram-post die Icardi dinsdagavond plaatst, lijkt zijn huwelijk toch gered te zijn. "Dank je, mijn liefste, voor het blijven vertrouwen in deze prachtige familie, dank je dat je de motor van ons leven bent. Ik hou van je. Kijk hoeveel pijn het doet als je degene van wie je houdt iets aandoet. Je voelt je pas weer goed als degenen die je pijn hebt gedaan je vergeven", schrijft Icardi bij een foto, waarop hij samen met Nara te zien is.