Klopp op de kast gejaagd door journalist en loopt weg van interview

Woensdag, 20 oktober 2021 om 11:20 • Yanick Vos • Laatste update: 11:29

Een geïrriteerde Jürgen Klopp heeft dinsdagavond na afloop van de gewonnen Champions League-wedstrijd van Liverpool tegen Atlético Madrid (3-2) een interview onderbroken, omdat hij vond dat een journalist hem woorden in de mond probeerde te leggen. De Duitse oefenmeester zou de indruk hebben gewekt dat hij boos was, omdat Atlético Madrid-trainer Diego Simeone hem na afloop van de wedstrijd geen hand wilde schudden.

Simeone zorgde na de Champions League-ontmoeting voor de nodige controverse door direct na het laatste fluitsignaal de tunnel in te rennen en een handdruk van Klopp na afloop van de wedstrijd af te slaan. De trainer van Liverpool maakte duidelijk dat hij zich niet stoorde aan de actie van de Argentijn door de emoties van het moment, maar een interviewer liet het er niet bij zitten. Op de vraag waarom hij zo boos was na de wedstrijd, ondanks het behalen van drie punten tegen een stug Atlético Madrid, antwoordde Klopp: “Waarom was ik boos? Ik ben niet zo'n idioot dat je hier zo’n vraag kunt stellen. Ik was helemaal niet boos”, reageerde hij geïrriteerd.

“Als je daar een verhaal van wilt maken, kan ik me dat voorstellen. Ik wilde hem de hand schudden, dat wilde hij niet”, vervolgde Klopp. “Op dat moment kan ik dat begrijpen, hij was naar binnen gerend. Hij is emotioneel, ik ben emotioneel, en jij bent geen aardig mens omdat je daar een verhaal van wilt maken. Je zei dat ik boos ben, wanneer was ik boos? Nu ben ik boos vanwege jouw vraag, kom op.” Weigerend om de kwestie te laten rusten, hield de interviewer vol dat zijn vraag serieus was, waarop Klopp 'ja, ja' antwoordde en wegliep.

Simeone verdedigde zijn acties tegenover de pers en hield vol dat het niets persoonlijks was. “Ik geef nooit handen na een wedstrijd, omdat ik het niet leuk vind”, bekende hij. “Het is niet gezond voor degene die wint of voor degene die verliest. Dat is de manier waarop ik het zie. Maar als ik hem nu zie, zal ik hem zonder probleem de hand schudden.” Klopp was het grotendeels eens met zijn collega en verklaarde: “De volgende keer dat we elkaar zien zullen we elkaar zeker de hand schudden. Het is niets. Hij was duidelijk boos, niet op mij maar op het spel. Je moet er niks achter zoeken.”