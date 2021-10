Jan Smit deelt haatreacties op Twitter: ‘Als je gewoon trots bent op je club'

Woensdag, 20 oktober 2021 om 11:03 • Laatste update: 11:48

Een tweet van Jan Smit waarin zijn trots deelt over de koppositie van FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie heeft de nodige negatieve en hatelijke reacties opgeleverd. De zanger en tevens bestuurslid van FC Volendam deelt een greep uit de reacties op zijn tweet. “En hierom hou ik nou zo van Twitter en al het moois dat Nederland te bieden heeft! Als je gewoon trots bent op je voetbalclub… Heerlijk!”, schrijft Smit op Twitter.

FC Volendam won maandagavond de wedstrijd die het nog tegoed had met 1-0 van NAC Breda en nam daardoor de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie weer over van Excelsior, dat nu twee punten minder heeft. “Wie staat bovenaan!?!”, tweette Smit maandagavond al. De tweet maakte het nodige los, want Smit ontving talloze negatieve reacties.

Zo wordt er in de reacties gesteld dat FC Volendam nog goed zit ‘zolang er punten in mindering gegeven blijven worden aan ADO Den Haag’. “Ik kan er niets aan doen dat ze bij ADO de financiën niet op orde hebben hè. De regels zijn duidelijk”, reageert Smit. Overigens zou FC Volendam ook nog bovenaan staan als ADO de zes afgetrokken punten nog had gehad. Smit deelt woensdagochtend vervolgens ook een greep uit de reacties op zijn tweet: ‘Daar moet op gesnoven worden’, ‘FC Wilders’ en ‘Dat zie je toch zelf ook wel? Achterlijke paling’.

En hierom hou ik nou zo van Twitter en al het moois dat Nederland te bieden heeft! Als je gewoon trots bent op je voetbalclub… Heerlijk! pic.twitter.com/PTQStmNHrt — JAN SMIT (@JanSmit) October 20, 2021

“En hierom hou ik nou zo van Twitter en al het moois dat Nederland te bieden heeft! Als je gewoon trots bent op je voetbalclub… Heerlijk!”, schrijft Smit als begeleide tekst daarbij. Presentator Luuk Ikink reageert met een knipoog, dat het ‘niet de bedoeling is dat je ergens trots op bent’. Smit: “Precies. Ik moet daar ook echt eens mee stoppen.”