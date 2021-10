CL-miljoenen stromen binnen bij Ajax; enorme premie lonkt

Woensdag, 20 oktober 2021 om 09:35 • Yanick Vos • Laatste update: 10:00

Met negen punten uit drie wedstrijden staat Ajax er uitstekend voor in de groepsfase van de Champions League. Met drie overwinningen op rij rinkelt ook de kassa in Amsterdam. Een zege in het miljardenbal is namelijk goed voor een premie van 2,8 miljoen euro vanuit de UEFA, waardoor Ajax in de groepsfase al 8,4 miljoen euro bij elkaar heeft gespeeld. Grotere bedragen lonken.

Met de kwalificatie voor de groepsfase was Ajax al verzekerd van ongeveer 45 miljoen euro aan inkomsten. Alle deelnemers ontvingen een namelijk startpremie van 15,64 miljoen euro. Door inkomsten uit de coëfficiëntenranking en marketingpool kwam daar nog eens 25 miljoen euro bovenop. De Telegraaf berekende eerder dat drie uitverkochte thuiswedstrijden Ajax nog eens vier miljoen euro extra oplevert. Met nog drie groepswedstrijden te gaan is voor Ajax 8,4 miljoen euro te verdienen als het alle duels wint. Een gelijkspel levert in de groepsfase 930.000 euro op.

De teller van Ajax staat op dit moment op ruim vijftig miljoen euro aan inkomsten. Door overwinningen op Sporting Portugal (1-5), Besiktas (2-0) en Borussia Dortmund (4-0) heeft Ajax een goede kans op het bereiken van de achtste finales. Wanneer de ploeg van Erik ten Hag daarin slaagt, ontvangt het een premie van 9,6 miljoen euro. Een plek in de kwartfinale is goed voor nog eens 10,6 miljoen euro, terwijl de halvefinalisten 12,5 miljoen euro ontvangen. Voor de twee finalisten ligt 15,5 miljoen euro klaar en de winnaar van de Champions League ontvangt een bonus van 20 miljoen euro.