Voetbalwereld geeft gehoor aan verzoek Jurriën Timber: ‘Niet normaal!’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 07:02 • Laatste update: 07:20

Ajax was dinsdagavond met 4-0 te sterk voor Borussia Dortmund in de groepsfase van de Champions League. Het werd een memorabele avond, ook voor Jurriën Timber. De talentvolle Ajax-verdediger hield de gevreesde Erling Braut Haaland van het scoren af en stapte samen met zijn ploeggenoten als winnaar van het veld. De Noorse spits was drie keer dicht bij een doelpunt, maar steeds stond Remko Pasveer in de weg. Na de wedstrijd richtte Timber zich tot zijn volgers op Instagram: “Gebruik drie emoji’s om deze avond te beschrijven. Dit zijn die van mij”, aldus Timber, om vervolgens drie emoji’s te gebruiken waarbij de ogen zijn vervangen door rode sterren.

Vanuit de voetbalwereld wordt volop gehoor gegeven aan de oproep van Timber. Onder meer Virgil van Dijk, Brian Brobbey, Lisandro Martínez reageren. “Niet normaal”, zegt jeugdinternational Melayro Bogarde van TSG Hoffenheim. Ajax-ploeggenoot Edson Álvarez zegt: “Jajaja you’re crazy.” Ook vanuit Dortmund krijgt Timber complimenten: “Goed gespeeld”, aldus Manuel Pherai, de twintigjarige middenvelder die tot aan het einde van het seizoen onder contract staat bij de Duitse topclub.