Ajax en loyale Edson Álvarez in gesprek over contractverlenging

Woensdag, 20 oktober 2021 om 06:40 • Yanick Vos

Ajax en Edson Álvarez hebben de intentie uitgesproken om langer met elkaar door te gaan, zo meldt De Telegraaf. Beide partijen zetten in op een contract tot aan de zomer van 2025. De krant schrijft dat de Mexicaans international wordt beloond voor zijn loyaliteit, nadat hij afgelopen zomer begeerd werd door Stade Rennes. Zijn huidige verbintenis loopt medio 2024 af.

Beide partijen gaan volgens de berichtgeving op korte termijn verder met elkaar in gesprek over een nieuwe verbintenis. Afgelopen zomer wilde Stade Rennes de 23-jarige controlerende middenvelder binnenhalen. De club uit de Ligue 1 legde een openingsbod van achttien miljoen euro neer en leek bereid om dat bedrag te verhogen naar twintig miljoen, bonussen en een percentage doorverkoop. Het vertrek van Álvarez was voor directeur spelerszaken Marc Overmars onbespreekbaar. Het bod werd geweigerd en daar legde de vaste basisspeler onder Erik ten Hag zich bij neer.

Álvarez kende een moeizame start bij Ajax. Hij kwam in zijn beginperiode, nadat hij in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro was overgenomen van Club América, nauwelijks aan spelen toe en was in Nederland ver verwijderd van zijn vriendin Sofia en dochter Valentina, omdat de verblijfsvergunningen van hen niet in orde kwamen. Het papierwerk is inmiddels al lang en breed in orde en Álvarez veroverde vorig seizoen een basisplaats. Hij staat momenteel op 73 officiële wedstrijden voor Ajax in alle competities, waarin hij 6 keer trefzeker was.

Afgelopen maandag, in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Borussia Dortmund (4-0), sprak Ten Hag nog lovend over Álvarez, wiens marktwaarde door Transfermarkt geschat wordt op zeventien miljoen euro. “De ontwikkeling van Edson is supergoed. Hij brengt positioneel heel veel voor de ploeg, zorgt voor de verdedigende organisatie en gaat ook steeds beter voetballen. De eerste aannames en het spel vooruitbrengen, gaan hem steeds beter af. Hij maakt grote stappen. Met het blok Lisandro Martínez, Jurriën Timber en Alvarez krijgen wij gewoon heel weinig goals tegen”, aldus de trainer.