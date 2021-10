Malen en Rose verschijnen bijna sprakeloos voor camera: ‘Das war scheisse’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 23:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:59

Donyell Malen is diep teleurgesteld na de pijnlijke nederlaag in de Champions League. Op bezoek bij Ajax keek Borussia Dortmund halverwege al aan tegen een 2-0 achterstand, die na rust nog verder werd uitgebouwd: 4-0. De aanvaller van die Borussen kan in gesprek met RTL7 de vinger niet op de zere plek leggen, maar erkent dat de Amsterdammers ‘een goede wedstrijd’ speelden. Ook BVB-trainer Marco Rose had slechts korte antwoorden paraat. “Das war Scheisse”, aldus de oefenmeester.

“Dramatische avond”, reageert Malen desgevraagd kort samenvattend. “Het is een avond waar we niet trots op zijn, maar ik denk dat Ajax verdiend heeft gewonnen. Het was niet goed van onze kant. Ik denk dat zij een goede wedstrijd speelden, maar ik denk dat wij bepaalde dingen lieten liggen en gewoon niet in de wedstrijd zaten. Hoe dat komt? Dat is lastig te zeggen direct na de wedstrijd. Ik denk dat zij gewoon met de juiste intensiteit speelden en wij hadden daar weinig tegenin te brengen.” Malen kon niet imponeren en werd in de 53ste minuut naar de kant gehaald ten faveure van Thorgan Hazard. “Waarom? Ik werd er gewoon uitgehaald. Snel vergeten en we gaan voor revanche in Duitsland”, besluit de zichtbaar aangeslagen Malen.

Het artikel gaat verder onder de video Blind blinkt uit tegen Dortmund: 'Dit is een stukje erkenning' Meer videos

“We begonnen nog wel aardig”, concludeert Rose kort na afloop. “Maar dan komen we op achterstand en wordt het ook snel 2-0. Ajax kreeg nog veel meer kansen. In de rust dachten we dat er misschien nog wel wat mogelijk was. Maar dan wordt het 3-0. Ajax speelde met zoveel plezier. Er hing voor hen ook een fantastische sfeer in het stadion. Bij ons werden de benen steeds zwaarder en uiteindelijk wordt het dan 4-0.”

“We wisten dat Ajax goed is”, vervolgt de trainer van Dortmund. “Maar ze zijn écht goed. We hebben wel een paar kansen gehad. Maar hun doelman was ook erg goed. Ajax combineerde zo goed en legde zoveel agressie in de duels. We moeten hier snel van leren. Want over twee weken spelen we weer tegen elkaar. Maar dan in ons stadion”, aldus Rose.