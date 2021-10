Pasveer snoert critici de mond met bijzonder record: ‘Dat zegt genoeg toch?’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 23:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:16

Ajax liet dinsdagavond geen spaan heel van Borussia Dortmund. De ploeg van Erik ten Hag speelde frivool en was via vier verschillende doelpuntenmakers uiteindelijk met 4-0 te sterk. Ook Remko Pasveer wist zich te onderscheiden. De doelman, die de voorbije weken veelvuldig bekritiseerd werd, voorkwam met een aantal goede reddingen dat de Duitsers weer geloof kregen. Pasveer werd de eerste doelman die drie schoten van Erling Braut Haaland wist te redden in één Champions League-duel.

Met een grijns van oor tot oor verscheen Pasveer na afloop voor de camera van Ziggo Sport. "Ik denk dat ik niet vaak op het veld heb gestaan bij zo'n goede wedstrijd, ik denk dat het geweldig was vanavond", aldus de doelman van Ajax. "Achteraf kun je altijd zeggen dat het verrassend is, maar we weten waar we toe in staat zijn. We scoren makkelijk en spelen fantastisch positiespel. Ik denk dat het voor de supporters en de neutrale toeschouwer genieten was. Voor een keeper is het ook mooi, voor een volle Johan Cruijff ArenA en dan met 4-0 winnen."

De goalie had tot drie keer toe een prima redding in huis op een schot van Haaland. "Vlak voor en vlak na rust waren belangrijke momenten om ze niet het gevoel te geven dat ze in de wedstrijd konden komen", gaat Pasveer verder. "Dat was belangrijk. Ik ben blij dat ik er op dat moment kon zijn voor de ploeg. Voor mij is het belangrijk om mij op zo'n podium te laten zien, dat wil je ook graag en daar train je elke dag hard voor. Soms heb je iets meer tijd nodig om te wennen in een team. Het is een ander niveau, een andere manier van spelen."

Dat zijn naam de voorbije weken veelvuldig werd besproken in de kranten en in praatprogramma's, houdt Pasveer niet bezig. "Kritiek interesseert me niks. Ik ben hier bezig. Wat andere mensen zeggen mogen ze zelf weten. Wij hebben een doel, ik heb mijn eigen doel en we zijn op de goede weg. Ik denk dat overwinteren voor een club als Ajax een behoorlijk belangrijk doel is." Dat Haaland niet wist te scoren en hij de boeken ging als de doelman die voor het eerst drie schoten van de Noor wist te stoppen, toverde een extra lach op het gezicht bij Pasveer. "Dat zegt genoeg toch?”, lacht de doelman tot slot.

Ook Rafael van der Vaart zag een uitstekende Pasveer. "Hij pakte een paar geweldige ballen”, zegt Van der Vaart, die een redding van de keeper uitlicht op een schot van Erling Braut Haaland bij een 3-0 stand. “Hij blijft zo lang staan. Als die erin gaat, wordt het toch weer spannend." En toch denkt de analist dat Pasveer zijn plek moet afstaan als André Onana weer speelgerechtigd is, zo vertelde hij voor de wedstrijd. "Onana is absolute top. Je kan niet zeggen dat Pasveer het heel slecht gedaan heeft. Natuurlijk moet hij die bal tegen Sporting Portugal hebben, maar ik heb vertrouwen in hem. Ik denk wel dat Jay Gorter een keer de kans gaat krijgen, dat schijnt een groot talent te zijn. Maar ik zou straks Onana laten spelen. Je wilt iets bereiken en hij is er nog tot het einde van het seizoen."

Jan Boskamp heeft er gemengde gevoelens bij. “In potentie is hij de beste keeper", doelt de analist bij RTL7 op Onana. "Maar hij heeft zich zo waardeloos gedragen tegenover zijn club en medespelers. Wat is dat? Ik denk dat ze in principe afscheid genomen hebben van elkaar. Wat hij heeft gedaan, kun je niet maken." Wesley Sneijder denkt dat de dagen van Onana geteld zijn bij Ajax. "Als je hem opstelt, word je als club enorm geslacht na de eerste fout die hij maakt. Dat boek moet je sluiten. Pasveer heeft vanavond een goede wedstrijd gekeept, maar die discussie hoeven we niet te voeren. Ajax kan makkelijk een keeper kopen in de winterstop. Je moet afscheid nemen van Onana."